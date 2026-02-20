Main Menu

  • Punjab : यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की हॉस्टल में मिली ला'श, मंजर देख उड़े होश

Edited By Urmila,Updated: 20 Feb, 2026 05:37 PM

body of university student found in hostel

स्थानीय बाबा फरीद यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर गोइंदवाल साहिब में BSC नर्सिंग की पढ़ाई कर रही एक स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी स्टाफ के कथित बुरे रवैये के कारण सुसाइड कर लिया है।

तरनतारन : स्थानीय बाबा फरीद यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर गोइंदवाल साहिब में BSC नर्सिंग की पढ़ाई कर रही एक स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी स्टाफ के कथित बुरे रवैये के कारण सुसाइड कर लिया है। मृतक लड़की की पहचान खुशप्रीत कौर (21) बेटी अमरीक सिंह, निवासी धुरकोट, लुधियाना जिले के रूप में हुई है। मृतक लड़की के पिता अमरीक सिंह और मां बलजीत कौर ने बताया कि खुशप्रीत BSC नर्सिंग पार्ट तीसरे की होनहार स्टूडेंट थी, उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रबंधकों पर आरोप लगाया कि खुशप्रीत कौर को कुछ महीनों से उसकी क्लास टीचर मानसिक तौर पर परेशान कर रही थी। इस बारे में यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल को बताने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। जिसके बाद खुशप्रीत कौर ने बीते दिन अपने हॉस्टल के कमरे में सुसाइड कर लिया।

पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन  के साथ खुशप्रीत कौर की सुसाइड से जुड़ी WhatsApp चैट भी शेयर की है, जिसमें खुशप्रीत ने अपनी मौत के लिए कॉलेज की एक टीचर और उसके दोस्तों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार ने इंसाफ की मांग की है। इस बीच, जब परिवार ने कॉलेज प्रबंधकों पर लगे आरोपों के बारे में कॉलेज प्रिंसिपल चरणजीत कौर से बात की, तो उन्होंने बच्चों के साथ गलत भाषा का इस्तेमाल करने के परिवार के आरोप को झूठा बताया और कहा कि स्टूडेंट्स से दोस्ताना माहौल में बात की जाती है।

इस बीच, गोइंदवाल साहिब थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस स्टेशन चीफ इंस्पेक्टर प्रभजीत सिंह, जो ऑफिशियल काम से बाहर थे, ने उन्हें फोन पर बताया कि पुलिस परिवार के बयानों पर सेक्शन 174 के तहत कार्रवाई कर रही है। पोस्टमॉर्टम के बाद बॉडी वारिसों को सौंप दी जाएगी।

