महाशिवरात्रि पर कलानौर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, आधी रात से लगी लंबी लाइनें

दीनानगर (हरजिंदर सिंह गोराया): आज पूरे देश में महाशिवरात्रि का दिन बड़ी श्रद्धा से मनाया जा रहा है, वहीं बॉर्डर वाले जिले गुरदासपुर के कलानौर ब्लॉक के मशहूर पुराने शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर आधी रात से ही भक्तों की लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। इस मेले में पूरे भारत से संगतें आती हैं और दर्शन के लिए करीब 12 बजे से ही लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई।

इस मौके पर प्रशासन ने भी पूरे इंतजाम किए हैं। कमेटी के प्रेसिडेंट का कहना है कि पूरी कमेटी की तरफ से संगतों के लिए हर तरह के इंतजाम किए गए हैं ताकि इस पवित्र दिन पर संगतों को दर्शन करने में किसी भी तरह की दिक्कत न हो। यह मेला करीब तीन दिन तक लगातार चलेगा जिसमें लाखों संगतें माथा टेकेंगी।

