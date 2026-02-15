Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • महाशिवरात्रि पर कलानौर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, आधी रात से लगी लंबी लाइनें

महाशिवरात्रि पर कलानौर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, आधी रात से लगी लंबी लाइनें

Edited By Urmila,Updated: 15 Feb, 2026 09:04 AM

ancient shiva temple at kalanaur on mahashivratri

आज पूरे देश में महाशिवरात्रि का दिन बड़ी श्रद्धा से मनाया जा रहा है, वहीं बॉर्डर वाले जिले गुरदासपुर के कलानौर ब्लॉक के मशहूर पुराने शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर आधी रात से ही भक्तों की लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं।

दीनानगर (हरजिंदर सिंह गोराया): आज पूरे देश में महाशिवरात्रि का दिन बड़ी श्रद्धा से मनाया जा रहा है, वहीं बॉर्डर वाले जिले गुरदासपुर के कलानौर ब्लॉक के मशहूर पुराने शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर आधी रात से ही भक्तों की लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। इस मेले में पूरे भारत से संगतें आती हैं और दर्शन के लिए करीब 12 बजे से ही लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई।

mahashivratri

इस मौके पर प्रशासन ने भी पूरे इंतजाम किए हैं। कमेटी के प्रेसिडेंट का कहना है कि पूरी कमेटी की तरफ से संगतों के लिए हर तरह के इंतजाम किए गए हैं ताकि इस पवित्र दिन पर संगतों को दर्शन करने में किसी भी तरह की दिक्कत न हो। यह मेला करीब तीन दिन तक लगातार चलेगा जिसमें लाखों संगतें माथा टेकेंगी।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here  

और ये भी पढ़े

Related Story

    Trending Topics

    Latest Videos

    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!