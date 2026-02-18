पुलिस के हाथ लगी सफलता, 3 पिस्तौलों समेत दो आरोपी गिरफ्तार

Edited By Urmila,Updated: 18 Feb, 2026 05:38 PM
दीनानगर (हरजिंदर सिंह गोराया) : गुरदासपुर पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब पुलिस ने तीन पिस्तौलों के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक आदित्य ने बताया कि दोनों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। उन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड लेने की कोशिश की जा रही है, ताकि उनके पुराने और पुराने रिश्तों का पता लगाया जा सके।
