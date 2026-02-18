Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • पुलिस के हाथ लगी सफलता, 3 पिस्तौलों समेत दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के हाथ लगी सफलता, 3 पिस्तौलों समेत दो आरोपी गिरफ्तार

Edited By Urmila,Updated: 18 Feb, 2026 05:38 PM

two accused arrested with 3 pistols

गुरदासपुर पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब पुलिस ने तीन पिस्तौलों के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।

दीनानगर (हरजिंदर सिंह गोराया) : गुरदासपुर पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब पुलिस ने तीन पिस्तौलों के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक आदित्य ने बताया कि दोनों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। उन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड लेने की कोशिश की जा रही है, ताकि उनके पुराने और पुराने रिश्तों का पता लगाया जा सके।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here  

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!