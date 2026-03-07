Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • गुरदासपुर में SBI बैंक की ब्रांच में भीषण आग, मौके पर 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां

गुरदासपुर में SBI बैंक की ब्रांच में भीषण आग, मौके पर 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां

Edited By Vatika,Updated: 07 Mar, 2026 09:12 AM

fire in ludhiana

फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब 3–4 घंटे की कड़ी...

गुरदासपुर(विनोद): शहर के मंडी एरिया स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में आज तड़के करीब 3 बजे अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया।

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब 3–4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिलहाल आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!