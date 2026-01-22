Breaking: पंजाब में विद्यार्थियों से भरी बस पलटी

विधानसभा हलका महल कलां के अधीन पड़ते गांव महल खुर्द में आज सुबह करीब 8:15 बजे एक प्राइवेट कंपनी की मिनी बस अचानक बेकाबू होकर पलट गई।

महल कलां (हमीदी): विधानसभा हलका महल कलां के अधीन पड़ते गांव महल खुर्द में आज सुबह करीब 8:15 बजे एक प्राइवेट कंपनी की मिनी बस अचानक बेकाबू होकर पलट गई। इस कारण बस में सवार 14 के करीब विद्यार्थी घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और राहगीरों और गांववालों ने मिलकर कोशिश करते हुए बस में फंसे बच्चों को बाहर निकाल कर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर महल कलां में दाखिल करवाया। डॉक्टरों द्वारा घायलों को फर्स्ट एड दी गई जबकि 2 बच्चों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें सिविल अस्पताल बरनाला रैफर कर दिया गया जबकि बाकी बच्चों का इलाज सी.एच.सी. महल कलां में जारी है।

सी.एच.सी. महल कलां की एस.एम.ओ. डॉ. गुरतेजिंदर कौर ने बताया कि हादसे में घायल हुए बच्चों में एक प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थी और सरकारी हाई स्कूल महल खुर्द के विद्यार्थी शामिल है। घायलों में प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थी हरप्रीत कौर, जसप्रीत कौर, मनदीप कौर (महल खुर्द), अनु रानी (छापा) और नेहा कौर शामिल हैं, जबकि सरकारी हाई स्कूल महल खुर्द के विद्यार्थियों में सुखवीर सिंह, महकप्रीत कौर, किरणजीत कौर, रमनदीप कौर, गगनदीप कौर, खुशदीप कौर, सुहाना और गगनदीप कौर (सभी पंडोरी) शामिल हैं।

विधायक पंडोरी और कांग्रेसी नेता मौड़ ने जाना घायलों का हाल

घटना की जानकारी मिलते ही हल्का महल कलां के विधायक कुलवंत सिंह पंडोरी सी.एच.सी. महल कलां पहुंचे और घायल बच्चों का हाल जाना। उन्होंने बच्चों के माता-पिता को भरोसा दिलाया कि इलाज के लिए अस्पताल द्वारा हर संभव सहायता दी जाएगी। पत्रकारों से बात करते हुए विधायक पंडोरी ने कहा कि आज एक बड़ा हादसा टल गया है और उन्होंने किसानों से अपील की कि वे सड़कों के किनारे सरकारी जमीन पर कब्जा न किया जाए और सिर्फ अपनी जमीन का ही इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। इस मौके पर कांग्रेस नेता गुरमेल सिंह भी अस्पताल पहुंचे और घायल बच्चों का हालचाल पूछा और हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस मौके पर बी.सी. सेल के वाइस चेयरमैन बलवंत सिंह महल कलां, तजिंदरदेव सिंह मिंटू, पी.ए. बिंदर सिंह खालसा और लछमन सिंह वजिदके भी मौजूद थे।

