'पैसे कहां हैं...?' सुनील जाखड़ ने कहा- 'यह पंजाब की जड़ें उखाड़ देना वाला है बजट'

Edited By Urmila,Updated: 08 Mar, 2026 02:24 PM

पंजाब भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ ने पंजाब सरकार के बजट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे पंजाब को उखाड़ फेंकने वाला बजट बताया है।

बरनाला : पंजाब भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ ने पंजाब सरकार के बजट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे पंजाब को उखाड़ फेंकने वाला बजट बताया है। महिलाओं को 1000 रुपये देने के ऐलान पर बोलते हुए उन्होंने पूछा कि सरकार के पास पैसे कहां हैं? और यह पैसा कहां से आएगा? उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा 'पल्ले नहीं धेला करदी मेला-मेला'।

बरनाला में रिपोर्टर्स से बात करते हुए सुनील जाखड़ ने कहा कि उन्होंने पंजाब को 4.5 लाख करोड़ रुपये के कर्ज में डाल दिया है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे लोग चले जाएंगे, पंजाबी ही फंसेंगे। जाखड़ ने कहा कि वह इस बजट के बारे में सभी तथ्यों की जांच करने के बाद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।

