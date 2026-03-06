Punjab : 30 लाख रुपए की लॉटरी जीतने वाला लापता, बरनाला से बेची गई थी टिकट

पंजाब में एक शख्स ने 50 रुपये में लॉटरी खरीदी थी और उस टिकट पर 30 लाख रुपये का इनाम भी जीत लिया है, लेकिन वह अभी तक इनाम लेने नहीं आया है।

बरनाला (कमलजीत): पंजाब में एक शख्स ने 50 रुपये में लॉटरी खरीदी थी और उस टिकट पर 30 लाख रुपये का इनाम भी जीत लिया है, लेकिन वह अभी तक इनाम लेने नहीं आया है। अब लॉटरी एजेंट गली-गली और सोशल मीडिया के ज़रिए अनाउंसमेंट करके विनर को ढूंढ रहा है। नियमों के मुताबिक, अगर वह शख्स एक महीने के अंदर जीती हुई रकम लेने नहीं आता है, तो यह रकम सरकारी अकाउंट में चली जाएगी।

दरअसल, बरनाला रेलवे स्टेशन के पास लॉटरी टिकट बेचने वाले एजेंट जय शंकर ने 50 रुपये में राजश्री लॉटरी का टिकट बेचा था। इस टिकट पर एक शख्स ने 30 लाख रुपये का इनाम जीता है। विनर के स्वागत के लिए दुकान सजा दी गई है और वहां ढोल बज रहे हैं, लेकिन वह अभी तक इनाम की रकम लेने नहीं आया है। जय शंकर इस विनर को ढूंढने के लिए बरनाला शहर की गलियों में अनाउंसमेंट कर रहे हैं। इस बीच, राजश्री कंपनी के राज कुमार वर्मा लुधियाना से बरनाला पहुंचे और जय शंकर को सम्मानित किया और कमीशन के तौर पर एक लाख रुपये का चेक भी दिया। इसके साथ ही उन्होंने उसे लड्डू खिलाए और मुंह मीठा कराया और केक भी काटा।

राजश्री लॉटरी मैनेजर राज कुमार वर्मा ने बताया कि मंथली लॉटरी के नतीजे 26 फरवरी को घोषित किए गए थे। इसमें एजेंट जय शंकर लॉटरी बरनाला द्वारा बेचे गए टिकट पर 30 लाख रुपये का इनाम जीता गया है, लेकिन पिछले कई दिनों से विनर की तलाश चल रही है और इसके लिए अनाउंसमेंट करने के साथ-साथ सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अभी तक विनर नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि जीती हुई रकम एक महीने के अंदर लेना ज़रूरी है, अगर विनर समय पर सामने नहीं आता है तो यह रकम सरकारी अकाउंट में चली जाएगी।

