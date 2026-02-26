Main Menu

  • ड्यूटी के दौरान शहीद हुआ Punjab का जवान गुरप्रीत सिंह, गांव में शोक की लहर

Edited By Vatika,Updated: 26 Feb, 2026 12:08 PM

punjab soldier gurpreet singh martyred in the line of duty

गांव महलां के एक फौजी जवान की ड्यूटी के दौरान मणिपुर में शहादत हो गई।

सुनाम ऊधम सिंह वाला: गांव महलां के एक फौजी जवान की ड्यूटी के दौरान मणिपुर में शहादत हो गई। जानकारी के अनुसार जिला संगरूर के गांव महलां चौक निवासी गुरप्रीत सिंह भारतीय सेना में मणिपुर में तैनात था, जो देश विरोधी तत्वों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गया। वह पिछले 21 वर्षों से भारतीय सेना में सेवा निभा रहा था और ड्यूटी के दौरान बहादुरी से मुकाबला करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ।

शहीद गुरप्रीत सिंह अपने पीछे पत्नी, एक बेटा और एक बेटी छोड़ गया हैं। शहादत की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई और इलाके के लोग बड़ी संख्या में परिवार के दुख में शामिल होने पहुंच रहे हैं।

नंबरदार यूनियन पंजाब के नेता रण सिंह महलां ने पीड़ित परिवार के लिए सरकार से उचित मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और गांव में शहीद की याद में एक उपयुक्त स्मारक बनाने की मांग की है। शहीद का अंतिम संस्कार पूरे सरकारी सम्मान के साथ  किया जाएगा।
 

