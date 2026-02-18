Main Menu

Breaking

  • Punjab: घर में घुसकर युवक पर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां, सदमे में परिवार

Edited By Kamini,Updated: 18 Feb, 2026 03:27 PM

youth shot dead

पंजाब में आए दिन गोलियां चलने की वारदात सामने आ रही हैं। इसी बीच संगरूर में हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां मारकर एक युवक की हत्या कर दी।

पंजाब डेस्क: पंजाब में आए दिन गोलियां चलने की वारदात सामने आ रही हैं। इसी बीच संगरूर में हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां मारकर एक युवक की हत्या कर दी। मृतक की पहचान गुरप्रीत सिंह उर्फ बब्बू (29 साल) निवासी लहिलकलां के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि, गत रात करीब 2 बजे हमलावरों ने दीवार फांदकर घर में घुसकर युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस युवक की मौके पर ही मौत हो गई।

वारदात को अंजाम कर हमलावर मौके से फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक की 2 साल पहले ही लव मैरिज हुई थी। इस वारदात के बाद से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पूरा परिवार सदमे में है। इस दौरान परिवार वालों का कहना है कि, मृतक गुरप्रीत सिंह कि किसी के साथ कोई रंजिश नहीं थी और न की कोई अपराधिक रिकार्ड था। 

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जांच शुरू कर दी। पुलिस द्वारा वारदात को अंजाम देने वाले हमलावरों और कारणों का पता लगा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 

