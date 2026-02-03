Punjab : चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 6 आरोपी गिरफ्तार

सीनियर सुपरिंटैंडैंट ऑफ पुलिस गगन अजीत सिंह के निर्देशों के अनुसार बदमाशों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सुपरिंटैंडैंट ऑफ पुलिस (इन्वैस्टिगेशन) सतपाल शर्मा ने बताया कि डी.एस.पी. (इन्वैस्टिगेशन) सतीश कुमार के...

मालेरकोटला (भूपेश): सीनियर सुपरिंटैंडैंट ऑफ पुलिस गगन अजीत सिंह के निर्देशों के अनुसार बदमाशों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सुपरिंटैंडैंट ऑफ पुलिस (इन्वैस्टिगेशन) सतपाल शर्मा ने बताया कि डी.एस.पी. (इन्वैस्टिगेशन) सतीश कुमार के नेतृत्व में सी.आई.ए. इंचार्ज इंस्पैक्टर हरजिंदर सिंह और मुख्य ऑफिसर पुलिस स्टेशन साईर इंस्पैक्टर मनजोत सिंह ने केस नंबर 292 बी.एन.एस. पुलिस स्टेशन अमरगढ़ में दर्ज केस की जांच की और अज्ञात आरोपियों की तलाश कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया।

एस.पी. (डी) ने बताया कि अक्टूबर 2025 में गांव मोहाली के पास गांव बागड़ियां में एयरटेल टावर से बी.टी.एस. कार्ड चोरी हो गए थे, जिसके संबंध में उक्त केस दर्ज किया गया था। इस केस की जांच के दौरान आरोपी अखिलेश उर्फ अखिल और सचिन, निवासी पंजोखरा, जिला अंबाला (हरियाणा) के रहने वाले हैं, को नामजद करके 30 जनवरी 2026 को गिरफ्तार किया गया।

उन्होंने आगे बताया कि पूछताछ में पता चला कि आरोपी शमशेर सिंह उर्फ शेरा, पंकज, समीर मलिक और नाफीस भी इस गैंग से जुड़े हैं, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एस.पी. सतपाल शर्मा ने बताया कि ये आरोपी रात में मोहाली, रोपड़, पटियाला और संगरूर जैसे अलग-अलग जिलों से मोबाइल टावरों के बी.टी.एस. कार्ड चुराकर उन्हें गैर-कानूनी तरीके से बेचते थे।