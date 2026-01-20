पंजाब में नहीं थम रहे गौ-तस्करी के मामले, गायों से भरा ट्रक जब्त

संयुक्त गौ रक्षा दल और गौ रक्षा सेवा दल ने गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस थाना महल कलां की पुलिस पार्टी के सहयोग से गायों से भरा एक ट्रक काबू में लिया।

जानकारी देते हुए संयुक्त गौ रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह और गौ रक्षा सेवा दल के अध्यक्ष संदीप वर्मा रामपुरा ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि गांव बीहला से एक ट्रक में 14 गायें, एक सांड और दो बछड़ों को बिना कानूनी दस्तावेजों के अन्य राज्यों की ओर बूचड़खानों के लिए ले जाया जा रहा है।

उन्होंने तुरंत इस संबंध में 112 आपातकालीन सेवाओं के इंचार्ज जगमोहन सिंह सुधार को सूचित किया। इसके बाद पुलिस थाना महल कलां की पुलिस पार्टी के सहयोग से लुधियाना–बरनाला मुख्य मार्ग पर महल कलां से कुछ दूरी पर ट्रक को काबू कर लिया गया।

गौ रक्षा संगठनों के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि पंजाब में गौ-संरक्षण कानूनों के ढीले पालन के कारण ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी विभिन्न इलाकों से ऐसे ट्रक पकड़े जा चुके हैं, लेकिन सरकार द्वारा सख्त कानूनी कार्रवाई न होने के कारण गौवंश की अवमानना रुक नहीं पा रही है। ट्रक को काबू करने में सहयोग देने के लिए उन्होंने पुलिस पार्टी का विशेष धन्यवाद भी किया।

इस मौके पर पुलिस थाना महल कलां के एएसआई जग्गरूप सिंह ने बताया कि संगठनों के पदाधिकारियों के बयानों के आधार पर ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की गहन जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे कानून के अनुसार सख्त सजा दी जाएगी। ट्रक से बरामद की गई गायों को सुरक्षित रूप से गौशाला महल कलां पहुंचा दिया गया है।

