सड़क हादसा : तेज रफ्तार गाड़ी ने महिला को कुचला, आरोपी की तलाश जारी

सुनाम उधम सिंह वाला (बंसल) : आज शेरो रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी ने महिला को कुचल दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसका पोस्टमॉर्टम सिविल अस्पताल में करवाया जा रहा है। इस संबंध में चीमा थाने की पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और कार ड्राइवर की तलाश की जा रही है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए मृतक मेलो कौर के परिवार वालों ने बताया कि वह दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। आज वह शेरो रोड पर लकड़ी लेने गए थे, तभी तेज रफ्तार कार ने मेलो कौर को कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मेलो कौर के पति की पहले ही मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वह गरीब है और कार ड्राइवर को सख्त सजा मिलनी चाहिए।

इस संबंध में जब चीमा थाने के मुखी सरदार अवतार सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मेलो कौर अपने बेटे के साथ शेरो रोड पर लकड़ी लेने गई थीं, तभी एक कार ने उन्हें कुचल दिया और उनकी मौत हो गई। उसका पोस्टमॉर्टम किया जा रहा है और दोषी की तलाश की जा रही है।

