Punjab : ‘भाजपा और AAP एक ही सिक्के के दो पहलू’ – खैहरा का बड़ा आरोप

कांग्रेस पार्टी की ओर से बरनाला की अनाज मंडी में आयोजित 'मनरेगा मजदूर और किसान बचाओ रैली' में उस समय राजनीतिक पारा पूरी तरह गरम हो गया,

बरनाला (विवेक सिंधवानी, रवि): कांग्रेस पार्टी की ओर से बरनाला की अनाज मंडी में आयोजित 'मनरेगा मजदूर और किसान बचाओ रैली' में उस समय राजनीतिक पारा पूरी तरह गरम हो गया, विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने केंद्र की भाजपा और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखे हमले किए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की खास मौजूदगी में हुई इस रैली के दौरान खैहरा ने पंजाब के मौजूदा हालात पर गहरी चिंता जताई।

पंजाब दो तानाशाही सरकारों का शिकार है

रैली को संबोधित करते हुए सुखपाल सिंह खैहरा ने कहा कि पंजाब इस समय दो तानाशाही सरकारों की चक्की में पिस रहा है। एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार है, जिसने इंटरनेशनल दबाव में अमेरिका के सामने घुटने टेककर भारतीय किसानों के हक बेच दिए हैं। दूसरी तरफ, पंजाब में AAP की सरकार है, जिसने भाजपा के कहने पर खनौरी और शंभू बॉर्डर पर संघर्ष कर रहे किसानों को बेरहमी से खदेड़ा।

उन्होंने साफ कहा कि ये दोनों पार्टियां अंदर से मिली हुई हैं और 'एक ही सिक्के के दो पहलू' हैं। खैहरा ने आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट दिए जाने पर भी कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने दावा किया कि यह कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि भाजपा और आप के बीच एक गुप्त 'समझौते' का नतीजा थी। उन्होंने कहा कि यह सब जनता को गुमराह करने के लिए पहले से तय किया गया था।

पंजाब में 'पुलिस राज' और फर्जी एनकाउंटर के आरोप

राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब पूरी तरह से 'पुलिस राज' में बदल गया है। खैहरा ने हाल की एक दर्दनाक घटना का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि गांव आदिया के एक 19 साल के युवक को पुलिस ने कथित तौर पर टॉर्चर करके मार डाला और बाद में इसे एनकाउंटर के तौर पर पेश किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि ऐसे अमानवीय कामों की हाई लेवल पर जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मनरेगा मजदूरों और किसानों के अधिकारों को बचाने के लिए आखिरी दम तक यह लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने मजदूरों से अपील की कि वे 2027 के चुनावों में इन 'तानाशाह' ताकतों को सबक सिखाने के लिए एकजुट हों।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here