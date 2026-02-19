Punjab: निहंग सिंहों की दबंगई, पीट डाला सैलून संचालक, गुस्से में आए लोगों ने भी...
Edited By Kalash,Updated: 19 Feb, 2026 02:52 PM
संगरूर जिले के गांव भट्टीवाला में सैलून को लेकर विवाद के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया।
पंजाब डेस्क : संगरूर जिले के गांव भट्टीवाला में सैलून को लेकर विवाद के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। बताया जा रहा है कि कुछ निहंग सिंह सैलून बंद करवाने के लिए पहुंचे, जिसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया। आरोप है कि निहंगों और सैलून संचालक के बीच कहासुनी हुई जो बाद में मारपीट में बदल गई।
बताया जा रहा है कि एक गुरसिख युवक द्वारा बाल कटवाने को लेकर निहंगों ने आपत्ति जताई थी। इसी बात को लेकर निहंगों का समूह सैलून पर पहुंचा और दुकान बंद कराने की कोशिश की। घटना की खबर फैलते ही गांव के लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए और उन्होंने इसका विरोध किया।
स्थिति तब और बिगड़ गई जब गुस्साए ग्रामीणों ने एक निहंग को घेर लिया। बताया जाता है कि ग्रामीणों ने उसे पकड़कर काबू कर लिया और उसकी पिटाई भी की। घटना के बाद इलाके में काफी देर तक तनाव बना रहा।
