Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Vatika,Updated: 20 Feb, 2026 01:09 PM

1) पंजाब में आज से Vande Bharat एक्सप्रेस का एक और नया स्टॉपेज, रेल यात्रियों को बड़ी राहत
2)  पंजाब में बदलेगा बिजली बिल सिस्टम, 2 महीने की जगह अब हर महीने आएगा बिल
आम बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने और बिजली व्यवस्था को अधिक पारदर्शी व आधुनिक ..

3) सरकारी अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी, सुखपाल खैहरा ने AAP सरकार के हेल्थ मॉडल पर उठाए सवाल
कांग्रेस MLA सुखपाल सिंह खैहरा ने आम आदमी पार्टी सरकार के हेल्थ मॉडल पर तीखा हमला ..

4)  Chandigarh में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर सख्ती, अब होगा Action
 चंडीगढ़ में एक बार फिर शराब पीकर गाड़ी चलाने और नंबर प्लेट पर टेप लगाने वालों की अब खैर ...

5) Crime : पुलिस की रडार पर 11 गैं'गस्टर! शहर में लगाए जा रहे पोस्टर
फाजिल्का पुलिस इन दिनों क्राइम को लेकर सतर्क नजर आ रही है  जिसको लेकर पुलिस द्वारा अब शहर भर में पोस्टर लगाए जा रहे हैं ।

 

