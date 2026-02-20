2 hours ago
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 20 Feb, 2026 01:09 PM
पंजाब के एक स्टेशन पर आज से वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज लगने जा रहा है।
1) पंजाब में आज से Vande Bharat एक्सप्रेस का एक और नया स्टॉपेज, रेल यात्रियों को बड़ी राहत
पंजाब के एक स्टेशन पर आज से वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज लगने जा रहा है।
2) पंजाब में बदलेगा बिजली बिल सिस्टम, 2 महीने की जगह अब हर महीने आएगा बिल
आम बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने और बिजली व्यवस्था को अधिक पारदर्शी व आधुनिक ..
3) सरकारी अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी, सुखपाल खैहरा ने AAP सरकार के हेल्थ मॉडल पर उठाए सवाल
कांग्रेस MLA सुखपाल सिंह खैहरा ने आम आदमी पार्टी सरकार के हेल्थ मॉडल पर तीखा हमला ..
4) Chandigarh में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर सख्ती, अब होगा Action
चंडीगढ़ में एक बार फिर शराब पीकर गाड़ी चलाने और नंबर प्लेट पर टेप लगाने वालों की अब खैर ...
5) Crime : पुलिस की रडार पर 11 गैं'गस्टर! शहर में लगाए जा रहे पोस्टर
फाजिल्का पुलिस इन दिनों क्राइम को लेकर सतर्क नजर आ रही है जिसको लेकर पुलिस द्वारा अब शहर भर में पोस्टर लगाए जा रहे हैं ।
मेष राशि वालों आज आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं। कार्यक्षेत्र पर आपके विचारों को महत्व मिलेगा। जीवनसाथी के साथ...
वृष राशि वालों आज व्यापार में नई डील फाइनल हो सकती है, जो भविष्य में लाभदायक रहेगी। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन मिलने के योग हैं।
मिथुन राशि वालों आज आप प्रॉपर्टी खरीदने का विचार बना सकते हैं। ऑफिस में सहयोगियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान...
कर्क राशि वालों आज पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें, धोखा मिल सकता है। बिजनेस में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी।
सिंह राशि वालों आज आपकी किस्मत चमकेगी और रुके हुए काम पूरे होंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमेगी। प्रेमी के साथ यादगार पल बिताएंगे।
कन्या राशि वालों आज कार्यक्षेत्र में अचानक कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारियों को यात्रा से लाभ होगा। जीवनसाथी की सेहत को लेकर चिंतित रह सकते...
तुला राशि वालों आज खर्च बढ़ सकते हैं, बजट का ध्यान रखें। ऑफिस में काम की अधिकता रहेगी, लेकिन आप उसे समय पर पूरा कर लेंगे। लव लाइफ में प्यार बढ़ेगा।
वृश्चिक राशि वालों आज अचानक धन लाभ होने के योग हैं। बिजनेस में कोई जोखिम लेने से बचें। वैवाहिक जीवन में तालमेल की कमी महसूस हो सकती है।
धनु राशि वालों आज आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट सफल होगा। नौकरीपेशा लोगों को बॉस का सहयोग मिलेगा। पार्टनर के साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं।
मकर राशि वालों आज आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, अन्यथा बना बनाया काम बिगड़ सकता है। व्यापार में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा।
कुंभ राशि वालों आज पुरानी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग हैं। लव लाइफ में नए साथी की तलाश पूरी हो सकती है।
मीन राशि वालों आज भाग्य आपका पूरा साथ देगा। बिजनेस में बड़ा मुनाफा होगा। वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा। विद्यार्थी आज किसी प्रोजेक्ट को लेकर व्यस्त रह...
