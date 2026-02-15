17 hours ago
Punjab Top 5 : राधा स्वामी डेरा सत्संग ब्यास के बड़े फैसले सहित पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Urmila,Updated: 15 Feb, 2026 12:58 PM
लुधियाना: स्कूल संचालक के परिवार को खत्म करने की चेतावनी, 'डॉनी बल' के एक कॉल ने उड़ाए होश
1. Breaking : राधा स्वामी डेरा सत्संग ब्यास प्रबंधन ने लिया बड़ा फैसला
पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। हाल ही में राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख ...
2. लुधियाना: स्कूल संचालक के परिवार को खत्म करने की चेतावनी, 'डॉनी बल' के एक कॉल ने उड़ाए होश
महानगर में एक बार फिर विदेशी नंबरों से रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकियां...
3. पंजाब में एक बार फिर बदलेगा मौसम, 17 और 18 फरवरी को बारिश के आसार
पंजाब में रोजाना खिल रही धूप के कारण तापमान में वृद्धी दर्ज की जा रही है और दिन के समय गर्मी...
4. पंजाब: हनी सेठी को पंजाब पुलिस ने किया गिरफ्तार, डोप टेस्ट में हुआ बड़ा खुलासा
लुधियाना के खन्ना कस्बे में मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और जूता कारोबारी हनी ...
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
5. पंजाब में आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने रेगुलर करने के दिए आदेश
पंजाब में सालों से आउटसोर्स बेसिस पर काम कर रहे चौकीदारों को बड़ी राहत देते हुए ...
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab में आज : बिक्रम मजीठिया को मिली Bail तो वहीं डेरा ब्यास मुखी पर हरपाल चीमा का बड़ा बयान,...
Punjab में आज : गर्वनर के साथ नजर आए डेरा ब्यास प्रमुख तो वहीं राजनीति में नया बवाल, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : हेरोइन की बड़ी खेप बरामद तो वहीं मौसम को लेकर Latest Update, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : Lucky मर्डर केस में नया मोड़ तो वहीं PSTET-2 को लेकर जरूरी खबर, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : धरने पर बैठा मूसेवाला का परिवार तो वहीं हड़ताल का ऐलान, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : क्लास में बैठी छात्रा को युवक ने मारी गोली तो वहीं पार्टी ने मजीठिया को सौंपी अहम...
Punjab में आज : Jyoti Nooran के पति ने खोले चौंकाने वाले राज तो वहीं Weather Update, पढ़ें Top 10
राधा स्वामी डेरा ब्यास प्रमुख को लेकर मजीठिया का Tweet, सांझी की खास तस्वीरें
मेष राशिफल वालों आज आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का लोहा माना जाएगा और सफलता का एक नया अध्याय शुरू होगा।
वृष राशिफल वालों आज आपको अपनी पुरानी मेहनत का 'सुपर रिटर्न' मिल सकता है। धन के नए स्रोत खुलेंगे। पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा
मिथुन राशिफल वालों आज लंबे समय से अटके हुए काम आज पूरे होंगे। पदोन्नति या वेतन वृद्धि के संकेत हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है।
कर्क राशिफल वालों आज दफ्तर में आपको कोई बड़ा पद या जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
सिंह राशि वालों आज चारों तरफ से शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं। आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी। सेहत पर थोड़ा ध्यान...
कन्या राशि वालों आज आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा, जिससे आप कठिन काम भी आसानी से कर लेंगे। तरक्की का सुनहरा दौर शुरू हो रहा है।
तुला राशि वालों आज आपकी राशि में प्रेम और धन का सुंदर योग बन रहा है। लव लाइफ के लिए साल का सबसे अच्छा दिन हो सकता है। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
वृश्चिक राशि वालों आज रिश्तों के लिहाज से आज धैर्य रखने का दिन है। कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
धनु राशि वालों आज किस्मत आपके साथ है। व्यापार में कोई बड़ा लाभ हो सकता है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर...
मकर राशि वालों आज आपको थोड़ा अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन परिणाम सुखद होंगे। पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है। संयम से काम लें
कुम्भ राशि वालों सूर्य ग्रहण के प्रभाव या ग्रहों की स्थिति के कारण आपको मानसिक तनाव हो सकता है। आज शनि देव की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें।
मीन राशि वालों आज आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है। प्रेम संबंधों में गहराई आएगी। कला और साहित्य से जुड़े लोगों को बड़ा सम्मान मिल सकता है।
