Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Punjab में आज : Jyoti Nooran के पति ने खोले चौंकाने वाले राज तो वहीं Weather Update, पढ़ें Top 10

Punjab में आज : Jyoti Nooran के पति ने खोले चौंकाने वाले राज तो वहीं Weather Update, पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 13 Feb, 2026 04:59 PM

breaking news punjab top 10 top 10

किसानों के मुद्दों से ध्यान भटकाकर झूठा भ्रम फैला रहे हैं राहुल गांधी, प्रताप बाजवा सहित सभी कांग्रेस नेता: तरुण चुघ

1. सूफी सिंगर Jyoti Nooran के घर पर फायरिंग केस में पति का नया खुलासा, मांगी 1 करोड़ की फिरौती
 सूफी सिंगर ज्योति नूरां के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में अब नया खुलासा हुआ ...

2. कपूरथला में शादी समारोह के दौरान चली गोली, एक व्यक्ति घायल
कपूरथला में एक शादी समारोह के दौरान फायरिंग की घटना में एक व्यक्ति के घायल होने का ...

3. किसानों के मुद्दों से ध्यान भटकाकर झूठा भ्रम फैला रहे हैं राहुल  गांधी, प्रताप बाजवा सहित सभी कांग्रेस नेता: तरुण चुघ
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के महामंत्री तरुण चुघ ने पंजाब कांग्रेस नेता राहुल  गांधी, राजा वडिंग...

4. Punjab: दर्दनाक हादसे में 2 मासूम बच्चों की मौ/त, मंजर देख कांप उठी रूह
पंजाब के गुरदासपुर जिले में दर्दनाक हादसा हो गया। मिली जानकारी के अनुसार, गांव झावर में शुक्रवार ...

और ये भी पढ़े

5. संगरूर में बनने जा रहे सीमेंट प्लांट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
 पंजाब के संगरूर जिले में प्रस्तावित सीमेंट प्लांट को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ताओं और किसानों को बड़ी...

6. कपूरथला और फगवाड़ा में 2 दिन बंद रहेंगी दुकानें, DC ने जारी किए आदेश
15 फरवरी को देशभर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाएगा। इस संबंध ...

7. पंजाब Weather Alert: 13 से 17 फरवरी के बीच बदलेगा मौसम, जानें कब होगी बारिश
 पंजाब के मौसम को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है। पंजाब में सर्दी अब ढलान पर है और...

8. शुक्रवार को सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए राहत की खबर, चैक करें Rate...
सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए राहत की खबर सामने आई है। सराफा बाजार में शुक्रवार को ...

9. Punjab : 49 लाख का Loan लेकर बना घर मलबे में तब्दील, एक करोड़ का नुकसान
गांव ढिलवां में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से एक दो मंजिला मकान ताश के पत्तों की ...

10. AAP सरकार पैसे जुटाने के लिए कीमती सरकारी जमीनें बेच रही : प्रताप बाजवा
 विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सरकारी जमीनें बेचने के राज्य सरकार के फैसले को ...

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!