2 hours ago
4 hours ago
7 hours ago
9 hours ago
11 hours ago
20 hours ago
23 hours ago
1 day ago
2 days ago
3 days ago
Friday
Main Menu
धर्म/कुंडली टीवी
नारी
Photos
Videos
हिमाचल प्रदेश
पंजाब
हरियाणा
उत्तर प्रदेश
Breaking
Punjab में आज : मिड-डे मील को लेकर नए निर्देश तो वहीं रहस्यमयी हालत में फटा 10 रुपए का सिक्का, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 30 Jan, 2026 04:59 PM
पंजाब में सियासी हलचल: पूर्व मंत्री के घर ED की कार्रवाई आज भी जारी, पढ़ें...
1. Punjab : मिड-डे मील को लेकर शिक्षा विभाग सख्त, सभी स्कूलों को नए निर्देश जारी
पंजाब स्टेट मिड डे मील सोसाइटी ने PM पोषण स्कीम के तहत स्कूलों में परोसे जाने वाले मिड-डे मील को
2. Jalandhar में रविदास जयंती पर रूट डायवर्ट, 3 दिन बंद रहेंगे रास्ते, घर से बाहर निकलने से पहले पढ़ें...
श्री गुरु रविदास जी का प्रकाशोत्सव 1 फरवरी को पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा...
3. पंजाब में 5वीं क्लास के CCE मार्क्स अपलोड करने की अंतिम तारीख बढ़ी
पंजाब सरकार ने सत्र 2025-26 के लिए पांचवीं क्लास के स्टूडेंट्स के CCE (Continuous and ...
4. पंजाब में सियासी हलचल: पूर्व मंत्री के घर ED की कार्रवाई आज भी जारी, पढ़ें...
पंजाब सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा के सिविल लाइंस स्थित आवास पर केंद्रीय...
Punjab में आज : बड़े अफसरों के तबादले तो वहीं फिर बिगड़ेगा मौसम, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : राजा वड़िंग और चन्नी में वार-पलटवार तो वहीं लुधियाना में हुआ शिफ्ट CBSE रीजनल ऑफिस,...
Punjab में आज : आम आदमी पार्टी के विधायक ने दिया इस्तीफा तो वहीं सुनील जाखड़ की बिगड़ी तबीयत, पढ़ें...
5. Vigilance Raid : SMO और सीनियर असिस्टेंट रंगे हाथों गिरफ्तार
सी.एच.सी. सिधवां बेट की ऑडिट टीम आई थी और ऑडिट करने के बदले रिश्वत मांग रही ...
6. जालंधर दौरे को लेकर BJP नेताओं ने की कन्फ्यूजन खत्म, 1 फरवरी को ही आ रहे PM Modi
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जालंधर दौरे को लेकर पंजाब भाजपा नेताओं के बीच पहले कन्फ्यूजन ...
7. पाकिस्तान हैंडलरों से जुड़े दो नशा तस्कर गिरफ्तार, अमृतसर में बड़ी बरामदगी
अमृतसर देहाती पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए सीमा पार नशा तस्करी के एक सक्रिय ...
8. Punjab: रहस्यमयी हालत में 10 रुपए का सिक्का फटा, ढाई साल की बच्ची के हाथ झुलसे
शहर के इंदिरा नगरी इलाके में वीरवार दोपहर एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई...
9. पंजाब में 2-3 फरवरी को होगी बारिश, मौसम को लेकर आ गई नई Update
पंजाब के मौसम को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग के अनुसार 31 जनवरी ...
10. शिमला का 4-5 घंटे का सफर अब सिर्फ 30 मिनट में, सैलानियों को बड़ी सुविधा
शिमला जाने वाले सैलानियों के लिए अच्छी खबर है। शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट ...
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
Punjab में आज : राजनीति में हलचल तो वहीं हिरासत में BJP के बड़े लीडर, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : आतंकी शहजाद भट्टी का साथी गिरफ्तार तो वहीं इंटरनेशनल ड्रग तस्कर का निधन, पढ़ें Top...
Punjab में आज : स्कूलों व कॉलेज को मिली धमकी तो वहीं मौसम विभाग की चेतावनी, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : 10वीं के छात्र के लिए काल बनी चाइना डोर तो वहीं मौसम Alert, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी तो वहीं AAP MLA ने घेरा केजरीवाल, पढ़ें...
Punjab में आज : आतिशी वीडियो का दिल्ली फॉरेंसिक जांच में सच आया सामने तो वहीं जिंदा जली मां-बेटी,...
Punjab में आज : पंजाब केसरी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी को लगा झटका तो वहीं Weather...
Punjab में आज : Republic Day समारोह में गरमाया माहौल तो वहीं छुट्टी का ऐलान, पढ़ें Top 10
Punjab : मिड-डे मील को लेकर शिक्षा विभाग सख्त, सभी स्कूलों को नए निर्देश जारी
Punjab Top 5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
USD $
30/01/2026 18:30 IST
CAD $
AUD $
EUR €
NZD $
AED د.إ
GBP £
Bitcoin
Ethereum
Tether
BNB
USD Coin
XRP
Terra
Solana
20.0
Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs
मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। वैवाहिक जीवन में चल रही उलझनें कम हो सकती हैं।
वृष राशि वालों आज का दिन सकारात्मक रहेगा। किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात होने की संभावना है। व्यापार में लापरवाही से बचें।
मिथुन राशि वालों आज आपके पक्ष में परिस्थितियां बनी रहेंगी। यदि आपने किसी से कर्ज लिया था, तो उसे चुकाने का अवसर मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में अधिक...
कर्क राशि वालों आज का दिन औसत रहने वाला है। बाहरी लोगों की बातों में आकर कोई भी महत्वपूर्ण फैसला न लें। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं।
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके व्यवहार और व्यक्तित्व की सराहना हो सकती है। संतान से जुड़ी कोई खुशी मिलने की संभावना है।
कन्या राशि वालों आज का दिन लाभकारी रहेगा। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों को प्रशंसा मिल सकती है।
तुला राशि वालों आज का दिन बेहद अच्छा रहने वाला है। मित्रों के साथ यात्रा या घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। व्यापार में नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते...
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन मिला-जुला परिणाम देगा। आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार नजर आएगा। वाहन खरीदने से पहले परिवार, विशेषकर माता-पिता से सलाह...
धनु राशि वालों आज का दिन लाभ देने वाला रहेगा। लंबे समय से फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है। व्यापार में अच्छा मुनाफा होने के संकेत हैं
मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। घर से बाहर निकलते समय बुजुर्गों का...
कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा। कोर्ट-कचहरी या कानूनी मामलों से जुड़े लोगों का कार्यभार बढ़ सकता है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को काम से कुछ राहत मिल सकती है। घर में किसी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम की योजना बन...
Be on the top of everything happening around the world.
Try Punjab Kesari E-Paper Premium Service.
फीडबैक दें
Thoughts
Jokes