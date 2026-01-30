Main Menu

  Punjab में आज : मिड-डे मील को लेकर नए निर्देश तो वहीं रहस्यमयी हालत में फटा 10 रुपए का सिक्का, पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 30 Jan, 2026 04:59 PM

1. Punjab : मिड-डे मील को लेकर शिक्षा विभाग सख्त, सभी स्कूलों को नए निर्देश जारी
पंजाब स्टेट मिड डे मील सोसाइटी ने PM पोषण स्कीम के तहत स्कूलों में परोसे जाने वाले मिड-डे मील को

2. Jalandhar में रविदास जयंती पर रूट डायवर्ट, 3 दिन बंद रहेंगे रास्ते, घर से बाहर निकलने से पहले पढ़ें...
 श्री गुरु रविदास जी का प्रकाशोत्सव 1 फरवरी को पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा...

3. पंजाब में 5वीं क्लास के CCE मार्क्स अपलोड करने की अंतिम तारीख बढ़ी
पंजाब सरकार ने सत्र 2025-26 के लिए पांचवीं क्लास के स्टूडेंट्स के CCE (Continuous and ...

4. पंजाब में सियासी हलचल: पूर्व मंत्री के घर ED की कार्रवाई आज भी जारी, पढ़ें...
पंजाब सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा के सिविल लाइंस स्थित आवास पर केंद्रीय...

5. Vigilance Raid : SMO और सीनियर असिस्टेंट रंगे हाथों गिरफ्तार
 सी.एच.सी. सिधवां बेट की ऑडिट टीम आई थी और ऑडिट करने के बदले रिश्वत मांग रही ...

6. जालंधर दौरे को लेकर BJP नेताओं ने की कन्फ्यूजन खत्म, 1 फरवरी को ही आ रहे PM Modi
 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जालंधर दौरे को लेकर पंजाब भाजपा नेताओं के बीच पहले कन्फ्यूजन ...

7. पाकिस्तान हैंडलरों से जुड़े दो नशा तस्कर गिरफ्तार, अमृतसर में बड़ी बरामदगी
अमृतसर देहाती पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए सीमा पार नशा तस्करी के एक सक्रिय ...

8. Punjab: रहस्यमयी हालत में 10 रुपए का सिक्का फटा, ढाई साल की बच्ची के हाथ झुलसे
शहर के इंदिरा नगरी इलाके में वीरवार दोपहर एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई...

9. पंजाब में 2-3 फरवरी को होगी बारिश, मौसम को लेकर आ गई नई Update
पंजाब के मौसम को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग के अनुसार 31 जनवरी ...

10. शिमला का 4-5 घंटे का सफर अब सिर्फ 30 मिनट में, सैलानियों को बड़ी सुविधा
शिमला जाने वाले सैलानियों के लिए अच्छी खबर है। शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट ...

