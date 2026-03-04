Main Menu

Punjab में आज : PPR मार्केट में गरमाया माहौल तो वहीं पेट्रोल पंपों पर ड्रम लेकर पहुंचे लोग, पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 04 Mar, 2026 04:59 PM

CM मान ने केजरीवाल के हाथ किया पंजाब का सौदा, अश्वनी शर्मा ने घेरी AAP सरकार

1. CM मान ने केजरीवाल के हाथ किया पंजाब का सौदा, अश्वनी शर्मा ने घेरी AAP सरकार
पंजाब की सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने 2027 के चुनावों के लिए अपनी-अपनी सरगर्मियां पूरी...

2. पुलिस एनकाउंटर में मारे गए रणजीत का घर पहुंचा श'व, फूट-फूट कर रो रहे परिवार ने रखी यह मांग
गुरदासपुर एनकाउंटर के दौरान मारे गए रणजीत सिंह का पोस्टमॉर्टम होने के बाद आज उनका...

3. NCB के आंकड़ों से AAP की पोल खुली, ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ सिर्फ दिखावा: हरसिमरत कौर बादल
शिरोमणि अकाली दल की वरिष्ठ नेता Harsimrat Kaur Badal ने पंजाब में नशे के मुद्दे ...

4. दुबई में फंसा युवक, पंजाब में मां की मौ'त, अंतिम रस्मों के लिए परिवार बेटे का कर रहा इंतजार
मध्य-पूर्व में इजरायल और ईरान के बीच जारी सैन्य तनाव का मानवीय असर अब पंजाब में देखने...

5. Punjab : लोगों के लिए खड़ी हो सकती है मुसीबत, 5 से 7 मार्च तक बंद रहेंगे फर्द केंद्र!
बरनाला में अपनी जायज मांगों को लेकर पंजाब सरकार और संबंधित विभाग की कथित अनदेखी ...

6. Holi के जश्न के बीच Jalandhar में बिगड़ा माहौल, PPR मार्केट में जमकर हुआ बवाल, देखें तस्वीरें
पीपीआर मार्केट में होली के मौके पर दो गुटों के युवकों के बीच झगड़ा हो गया। सूचना मिलते ही...

7. पंजाब में भी दिख रहा है 'युद्ध' का असर! बड़े नुकसान का खतरा
ईरान पर US-इजरायल के हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में पैदा हुए युद्ध के हालात ने पंजाब की ...

8. घबराए लोग, पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी कतारें, ड्रम लेकर पहुंचे तेल लेने
इजराइल और अमेरिका द्वारा मिलकर ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी गई है। इसका असर गुरदासपुर

9. हिमाचल में पंजाब के वाहन चालकों पर सख्त एक्शन, सफर करने की सोच रहे हैं तो पढ़ लें खबर
हिमाचल में इन दिनों बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में पहुंच रहे बाइक सवारों पर पुलिस ...

10. होला मोहल्ला पर AK-47 मॉडल वाली बाइक से पहुंचा जालंधर का युवक, पुलिस ने की कार्रवाई
होला मोहल्ला के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के तहत श्री आनंदपुर साहिब की एंट्री पर पुलिस ...

