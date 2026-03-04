2 hours ago
Breaking
Punjab top-5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 04 Mar, 2026 12:54 PM
आज जहां पूरे देशभर में रंगों से होली खेली जा रही है वहीं मोहाली में एक अनोखे तरीके,,,
1) होली के दिन घर से बाहर निकलने से पहले पढ़ें जरूरी खबर, हैल्थ विभाग ने जारी की Advisory
होली पर्व को देखते हुए हैल्थ विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने अपील की है ..
2) मोहाली के गांव में Holi की अनोखी परंपरा, घरों-दुकानों पर हड्डियां और उड़ती श्मशान की राख...
आज जहां पूरे देशभर में रंगों से होली खेली जा रही है वहीं मोहाली में एक अनोखे तरीके,,,
3) जालंधर-लुधियाना के यात्रियों को बड़ी राहत, अयोध्या धाम तक सीधी स्पेशल ट्रेन, पढ़ें पूरा Schedule
होली के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा स्पैशल ट्रेनों का संचालन ...
4) बीमा कंपनी को बड़ा झटका! उपभोक्ता कमीशन ने दिए सख्त आदेश
जालंधर में जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग ने बीमा कंपनियों ..
5) पंजाब में अब स्कूली बच्चों के कंधों पर नहीं होगा बोझ, भारी-भरकम बैग पर सख्त निर्देश जारी
स्कूल जाने वाले नन्हे-मुन्नों के कंधों पर लटकते भारी-भरकम बैगों को लेकर अक्सर.
Punjab में आज : सियासी बयानों ने मचाई हलचल! तो वहीं स्कूलों को निर्देश जारी, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : हो सकता था Blast! तो वहीं खैहरा ने live होकर आम आदमी पार्टी का बताया सारा सच!,...
Punjab में आज : खैहरा बनाम मान सरकार तो वहीं गुरदासपुर शूटआउट को लेकर सनसनीखेज खुलासे, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : खैहरा की CM मान को सीधी चुनौती तो वहीं मटर खाने से युवती की मौ;त, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : बिक्रम मजीठिया ने घेरा CM Mann और केजरीवाल तो वहीं कई अफसरों के तबादले, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : चेक पोस्ट पर मिले 2 पुलिसकर्मियों के श'व तो वहीं होली पर्व चलेंगी स्पेशल ट्रेनें,...
Punjab में आज : धुंध का कहर तो वहीं नाना ने नातिन से हदें की पार, पढ़ें Top 10
मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता सबका ध्यान आकर्षित कर सकती है। परिवार में किसी बात पर चर्चा हो सकती है।
वृष राशि वालों आज धैर्य और व्यवहार कुशलता आपके काम आ सकती है। व्यापार में धन लाभ बड़ सकता है। बेरोज़गार लोगों को काम मिल सकता है।
मिथुन राशि वालों आज नए संपर्क आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। नौकरी में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। मित्रों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा
कर्क राशि वालों आज भावनात्मक मामलों में संतुलन बनाए रखें। परिवार में किसी बड़े की सलाह लाभ देगी। व्यापार में सोच-समझकर निर्णय लें। पेट से जुड़ी...
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा।कार्यक्षेत्र में आपकी प्रशंसा हो सकती है। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। सेहत अच्छी रहेगी। कोई शुभ...
कन्या राशि वालों आज योजनाबद्ध तरीके से काम करने की जरूरत है। बिजनेस में नए अवसर मिल सकते हैं। परिवार का साथ आपको प्रेरित करेगा। आंखों की थकान से बचें।
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी में तरक्की की संभावना बन रही है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। सेहत सामान्य रहेगी।
वृश्चिक राशि वालों आज आपकी रणनीति सफल हो सकती है। व्यापार में अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। सरकारी नौकरी करने वालों को प्रमोशन मिल सकती है।
धनु राशि वालों आज उत्साह से भरे रहेंगे। कार्यक्षेत्र में नई शुरुआत का संकेत है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। सेहत में सुधार के संकेत हैं।
मकर राशि वालों आज मेहनत का फल मिल सकता है। बिजनेस में स्थिरता आएगी। आज घर के बड़ो की किसी भी बात को न टाले। मित्रों के साथ बाहर जा सकते हैं।
कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए संतोषजनक रहेगा। नौकरी या व्यापार में बदलाव संभव है। नया काम शुरु करने में मित्रों का सहयोग मिल सकता है
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए नए अवसर लेकर आ सकता है। बिज़नेस कर रहे लोगों की नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है।
