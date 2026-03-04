Main Menu

  • Punjab top-5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Vatika,Updated: 04 Mar, 2026 12:54 PM

punjab top 5

आज जहां पूरे देशभर में रंगों से होली खेली जा रही है वहीं मोहाली में एक अनोखे तरीके,,,

1) होली के दिन घर से बाहर निकलने से पहले पढ़ें जरूरी खबर, हैल्थ विभाग ने जारी की Advisory
 होली पर्व को देखते हुए हैल्थ विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने अपील की है ..

2) मोहाली के गांव में Holi की अनोखी परंपरा, घरों-दुकानों पर हड्डियां और उड़ती श्मशान की राख...
आज जहां पूरे देशभर में रंगों से होली खेली जा रही है वहीं मोहाली में एक अनोखे तरीके,,,

3)  जालंधर-लुधियाना के यात्रियों को बड़ी राहत, अयोध्या धाम तक सीधी स्पेशल ट्रेन, पढ़ें पूरा  Schedule
होली के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा स्पैशल ट्रेनों का संचालन ...

4)  बीमा कंपनी को बड़ा झटका! उपभोक्ता कमीशन ने दिए सख्त आदेश
जालंधर में जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग ने बीमा कंपनियों ..

और ये भी पढ़े

5) पंजाब में अब स्कूली बच्चों के कंधों पर नहीं होगा बोझ, भारी-भरकम बैग पर सख्त निर्देश जारी
स्कूल जाने वाले नन्हे-मुन्नों के कंधों पर लटकते भारी-भरकम बैगों को लेकर अक्सर.

 

​​​​​​​

