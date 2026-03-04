होली के दिन घर से बाहर निकलने से पहले पढ़ें जरूरी खबर, हैल्थ विभाग ने जारी की Advisory

होली पर्व को देखते हुए हैल्थ विभाग ने एडवाइजरी जारी की है।

चंडीगढ़: होली पर्व को देखते हुए हैल्थ विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने अपील की है कि रंगों के इस पर्व को सुरक्षित तरीके से मनाया जाए और सेहत का खास ध्यान रखा जाए। एडवाइजरी में कहा गया है कि होली खेलते समय सिंथेटिक रंगों की बजाय ऑर्गेनिक, फूलों से बने या प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करें। रासायनिक रंग त्वचा, आंखों और सांस की नली को नुकसान पहुंचा सकते हैं। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को ऐसे रंगों से बचाना जरूरी है। हैल्थ विभाग ने सलाह दी है कि बाहर निकलने से पहले त्वचा पर नारियल या जैतून का तेल लगाएं। इससे रंग सीधे त्वचा में नहीं समाते और बाद में साफ करना आसान होता है। आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा पहने, धूप में निकलते समय सनस्क्रीन का उपयोग करें और जरूरत हो तो मास्क भी लगाएं, ताकि रंग का पाऊडर सांस के जरिए अंदर न जाए।



बुजुर्ग पाऊडर रंगों के सीधे संपर्क से बचें

विभाग ने लोगों से पर्याप्त पानी पीने और अस्वच्छ स्ट्रीट फूड से बचने की भी अपील की है। होली के दौरान फूड पॉइजनिंग और डिहाइड्रेशन के मामले बढ़ सकते हैं। हैं। एडवाइजरी में में यह भी कर कहा गया है कि पालतू और आवारा जानवरों को कैमिकल रंगों से दूर रखें, क्योंकि ये उनकी त्वचा और सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अस्थमा, एलर्जी या सांस की बीमारी से पीड़ित लोग और बुजुर्ग पाऊडर रंगों के सीधे संपर्क से बचें। किसे भी तरह की एलर्जी, सांस लेने में दिक्कत, आंख में चोट, कट पा गंभीर रिएक्शन होने पर तुरंत मेडिकल सहायता लेने की सलाह दी गई है। आपात स्थिति में 112 पर कॉल कर एंबुलेंस सेवा ली जा सकती है। इसके अलावा, जीएमएसएच-16 के नंबर 2782457 पर संपर्क किया जा सकता है। आंख से जुड़ी इमरजेंसी के लिए सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक 2752260 और 2752263 पर संपर्क किया जा सकता है। हैल्थ विभाग ने कहा है कि थोड़ी सी सावधानी से होली की सुरक्षित और स्वस्थ तरीके से मनाया जा सकता है।