Breaking
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 28 Feb, 2026 01:01 PM
Punjab Breaking News, Punjab Top 5, Punjab Kesari News, Top 5
1) पंजाब में Mid Day Meal को लेकर सख्त निर्देश जारी, स्कूल हेड होंगे जिम्मेदार
पंजाब स्टेट मिड डे मील सोसायटी ने पीएम पोषण स्कीम के तहत स्कूलों में परोसे जा रहे ...
2) पंजाब के स्कूलों के समय में बदलाव, 1 मार्च से लागू होंगी नई Timings, पढ़ें...
पंजाब सरकार ने बदलते मौसम को देखते हुए राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के समय में..
3) Jalandhar में Doctor के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 10 राउंड गोलियां चलाकर बदमाश फरार
शहर के संतोखपुरा इलाके में उस समय दहशत फैल गई जब बाइक पर सवार होकर आए दो..
4) सुखपाल सिंह खैहरा ने फिर CM भगवंत मान और केजरीवाल पर साधा निशाना, बोले- हिम्मत है तो...
कांग्रेस नेती सुखपाल सिंह खैहरा द्वारा लगातार पंजाब सरकार और सी.एम. भगवंत मान..
5) Train में सफर करने वालों के लिए अहम खबर: देरी के बीच आज से चलेंगी स्पेशल ट्रेनें
ट्रेनों की लगातार देरी से परेशान यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। एक ओर जहां कई ...
मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। आज परिस्थितियां आपको नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी तेज़ निर्णय क्षमता...
वृष राशि वालों आज स्थिरता के साथ आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। व्यापार में छोटा निवेश भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है। घर में प्रेम और सहयोग का वातावरण बना...
मिथुन राशि वालों आज आपकी रचनात्मक सोच चमकेगी। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने से व्यस्तता बढ़ेगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी।
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए ठीक - ठाक साबित हो सकता है। बिजनेस में समझदारी से की गई बातचीत फायदे का कारण बन सकती है।
सिंह राशि वालों आज आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ाएगा। करियर में वरिष्ठों से प्रशंसा मिल सकती है। प्रेम जीवन में विश्वास और मजबूती आएगी। शरीर में ऊर्जा बनी...
कन्या राशि वालों आज योजनाओं को व्यवस्थित करने का दिन है। व्यापार में खर्च और लाभ का संतुलन जरूरी रहेगा। परिवार में आपकी सलाह को महत्व मिलेगा
तुला राशि वालों आज समझौता और संतुलन आपको सफलता दिला सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी संभालनी पड़ सकती है। रिश्तों में पारदर्शिता बढ़ेगी।
वृश्चिक राशि वालों आज गुप्त रणनीति कामयाब रहेगी। व्यापार में प्रतिस्पर्धा के बावजूद लाभ होगा। घर में आपकी राय निर्णायक साबित हो सकती है।
धनु राशि वालों आज नए अवसरों की शुरुआत हो सकती है। करियर में बदलाव का विचार लाभकारी रहेगा। संतान या भाई-बहन से सुखद समाचार मिल सकता है।
मकर राशि वालों आज अनुशासन और धैर्य आपकी ताकत होंगे। बिजनेस में स्थिर वृद्धि के संकेत हैं। परिवार के बड़े सदस्यों का मार्गदर्शन मिलेगा। जोड़ों का...
कुंभ राशि वालों आज नवीन विचार आपको पहचान दिलाएंगे। जीवनसाथी से कोई तोहफा मिल सकता है। प्रेमी के साथ किसी स्थान पर घूमने जा सकते हैं।
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए सोच विचार वाला साबित हो सकता है। व्यापार में कोई नई दिशा मिल सकती है। अचानक से मेहमान दस्तक दे सकते हैं।
