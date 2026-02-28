Main Menu

  • Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Vatika,Updated: 28 Feb, 2026 01:01 PM

1) पंजाब में Mid Day Meal को लेकर सख्त निर्देश जारी, स्कूल हेड होंगे जिम्मेदार
पंजाब स्टेट मिड डे मील सोसायटी ने पीएम पोषण स्कीम के तहत स्कूलों में परोसे जा रहे ...

2) पंजाब के स्कूलों के समय में बदलाव, 1 मार्च से लागू होंगी नई Timings, पढ़ें...
पंजाब सरकार ने बदलते मौसम को देखते हुए राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के समय में..

3) Jalandhar में Doctor के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 10 राउंड गोलियां चलाकर बदमाश फरार
शहर के संतोखपुरा इलाके में उस समय दहशत फैल गई जब बाइक पर सवार होकर आए दो..

4) सुखपाल सिंह खैहरा ने फिर CM भगवंत मान और केजरीवाल पर साधा निशाना, बोले- हिम्मत है तो...
कांग्रेस नेती सुखपाल सिंह खैहरा द्वारा लगातार पंजाब सरकार और सी.एम. भगवंत मान..

5) Train में सफर करने वालों के लिए अहम खबर: देरी के बीच आज से चलेंगी स्पेशल ट्रेनें
ट्रेनों की लगातार देरी से परेशान यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। एक ओर जहां कई ...

 

