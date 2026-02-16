Main Menu

  • Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Vatika,Updated: 16 Feb, 2026 12:59 PM

punjab top 5 update

पंजाब सरकार ने दो आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। जानकारी के अनुसार आईएएस ...

1)पंजाब:  IAS अधिकारियों का तबादला, अब मिली ये जिम्मेदारी
पंजाब सरकार ने दो आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। जानकारी के अनुसार आईएएस ...

2) Big Breaking: पंजाब में सभी 85 जगहों पर Mining पर रोक, NGT का बड़ा फैसला
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने पंजाब में 85 स्थानों पर Mining पर रोक लगा दी है। ..

3) भाजपा का पंजाब में बड़ा ऐलान: 117 विधानसभा क्षेत्रों में की गईं अहम नियुक्तियां, List जारी
भारतीय जनता पार्टी (भारतीय जनता पार्टी) ने आने वाले समय में मोगा में प्रस्तावित राज्य स्तरीय...

4) पंजाब में आज रात से बदलेगा मौसम, बारिश और तेज हवाओं का Alert, पढ़ें मौसम का पूरा हाल
पंजाब में फरवरी महीने से मौसम में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। अब केवल सुबह ..

5)  CBSE की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कल से, स्टूडेंट्स इन बातों का रखें खास ध्यान
सैंट्रल बोर्ड ऑफ सैकेंडरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से...

 

