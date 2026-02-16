1 hour ago
धर्म/कुंडली टीवी
नारी
हिमाचल प्रदेश
पंजाब
हरियाणा
उत्तर प्रदेश
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 16 Feb, 2026 12:59 PM
पंजाब सरकार ने दो आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। जानकारी के अनुसार आईएएस ...
1)पंजाब: IAS अधिकारियों का तबादला, अब मिली ये जिम्मेदारी
2) Big Breaking: पंजाब में सभी 85 जगहों पर Mining पर रोक, NGT का बड़ा फैसला
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने पंजाब में 85 स्थानों पर Mining पर रोक लगा दी है। ..
3) भाजपा का पंजाब में बड़ा ऐलान: 117 विधानसभा क्षेत्रों में की गईं अहम नियुक्तियां, List जारी
भारतीय जनता पार्टी (भारतीय जनता पार्टी) ने आने वाले समय में मोगा में प्रस्तावित राज्य स्तरीय...
4) पंजाब में आज रात से बदलेगा मौसम, बारिश और तेज हवाओं का Alert, पढ़ें मौसम का पूरा हाल
पंजाब में फरवरी महीने से मौसम में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। अब केवल सुबह ..
5) CBSE की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कल से, स्टूडेंट्स इन बातों का रखें खास ध्यान
सैंट्रल बोर्ड ऑफ सैकेंडरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से...
मेष राशि वालों आज का दिन संतुलित रहने वाला है। कार्यस्थल पर नए अवसर और परिचय बन सकते हैं। नौकरी करने वालों पर काम का दबाव बढ़ सकता है।
वृष राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ संकेत लेकर आएगा। घर में धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम की चर्चा हो सकती है। दोस्तों का सहयोग मिलेगा।
मिथुन राशि वालों का दिन सामान्य से बेहतर रहेगा। संतान की उपलब्धियों से खुशी मिलेगी। करियर में आगे बढ़ने के नए मौके मिल सकते हैं।
कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन सुखद रहेगा। वैवाहिक जीवन में प्रेम और समझ बढ़ेगी। व्यापारियों को लाभ मिलने की संभावना है।
सिंह राशि वालों का दिन आपके पक्ष में रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। युवाओं को नए करियर अवसर मिल सकते हैं। व्यापार से जुड़े लोगों को...
कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन लाभकारी साबित हो सकता है। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है।
तुला राशि वालों का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। नए लोगों से मुलाकात लाभदायक साबित हो सकती है। घर में सकारात्मक वातावरण बना रहेगा।
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन प्रगति देने वाला रहेगा। व्यापार में नए समझौते हो सकते हैं। जीवनसाथी के साथ संबंधों में सुधार आएगा। आय के नए स्रोत...
धनु राशि वालों का दिन अनुकूल रहेगा। मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अचानक मेहमानों का आगमन संभव है।
मकर राशि वालों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी या पदोन्नति के योग बन सकते हैं। निवेश करने से पहले सलाह लेना लाभकारी रहेगा।
कुंभ राशि वालों का दिन शुभ रहेगा। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है। नए काम की शुरुआत करने का विचार सफल हो सकता है।
मीन राशि वालों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विदेश से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है। नौकरी या करियर में सफलता के संकेत हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता...
