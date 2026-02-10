1 hour ago
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Kamini,Updated: 10 Feb, 2026 01:05 PM
शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया आज जालंधर के पी.ए.पी. चौक पहुंचे।
1. "पंजाब केसरी" के हक में बोले मजीठिया, सच की आवाज दबाने वालों को पंजाब से निकालो बाहर
शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया आज जालंधर के पी.ए.पी. चौक पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत...
2. भाभी कमल कौर की ह+त्या मामले में नई Update, अमृतपाल मेहरो को अदालत ने....
सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर कंचन कुमारी की निर्मम हत्या के मामले में बठिंडा की एक स्थानीय अदालत ने मुख्य आरोपी सिख ...
3. "भगवंत मान उड़ गया..", मजीठिया ने Rubicon के Sunroof से निकलकर उड़ाए कबूतर
शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया सोमवार को पूरे लाव-लश्कर के साथ अमृतसर पहुंचे...
4. जालंधर के लतीफपुरा में नगर निगम का Action, कब्जा हटाने पहुंची भारी पुलिस और JCB
जालंधर से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, यहां के लतीफपुरा इलाके में मंगलवार सुबह नगर निगम और जिला प्रशासन...
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
5 फरवरी को लेकर किसानों का बड़ा ऐलान, पंजाब सरकार के खिलाफ होगा जबरदस्त प्रदर्शन
Punjab Police के कांस्टेबल पर गिरी गाज! हो गया Action, पढ़ें पूरा मामला
5. पंजाब वासियों के लिए खुशखबरी, आ रहा बड़ा प्रोजेक्ट, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी
पंजाब वासियों को केंद्र सरकार द्वारा बड़ा तोहफा दिया गया है। दरअसल रेल मंत्रालय ने राजपुरा बाईपास लाइन बनाने को मंजूरी...
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
1 फरवरी को पंजाब आएंगे PM मोदी, डेरा सचखंड बल्लां होंगे नतमस्तक
Punjab : रेल यात्रियों के लिए अहम खबर! वंदे भारत एक्सप्रैस के रूट में बदलाव, मिला नया स्टापेज
Punjab में IAS/PCS अधिकारियों के तबादले, जानें किसे कहां किया तैनात
Punjab में 10,000 करोड़ के धान खरीद घोटाले की चर्चा, केंद्र ने दिए जांच के आदेश, पंजाब सरकार से...
Jalandhar में किसानों ने हाईवे जाम करने का किया ऐलान, घर से बाहर निकलने से पहले पढ़ लें खबर
PM मोदी के कार्यक्रम को लेकर डेरा सच्चखंड बल्लां का बड़ा बयान
Law & Order बिगड़ने के बाद NRI भी मोड़ने लगे Punjab से मुंह, हैरान कर देगी गोराया की घटना
5 मिनट में होगी नशे की होम डिलीवरी... चरणजीत चन्नी ने Video जारी कर घेरी पंजाब सरकार
लक्की ओबराय हत्याकांड: पोस्टमार्टम में लक्की के शरीर से 5 गोलियां बरामद, घर का नौकर लापता
पंजाब में 22 व 24 फरवरी को लेकर हो गया बड़ा ऐलान! सोच-समझ कर घर से निकले बाहर
मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए जोश और उत्साह से भरा रहेगा। नए कार्य की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है।
वृष राशि वालों आज का दिन आपके लिए संतुलित रहेगा। आज धैर्य और समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें।
मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए मध्यम फलदायी रहेगा। कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बनी रह सकती है। थोड़ी मानसिक दबाव की स्थिति रहेगी
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी या व्यापार में अच्छे अवसर मिल सकते हैं।
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहेगा। कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना हो सकती है। अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है।
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। कार्यों की जिम्मेदारी बढ़ सकती है, लेकिन प्रयास सफल रहेंगे। थोड़ी शारीरिक थकान संभव है।
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। वाणी पर नियंत्रण रखें और संतुलन बनाए रखें। निजी और पेशेवर जीवन में तालमेल जरूरी रहेगा।
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा। भावनाओं में बहने से बचें। किसी बड़े निर्णय से पहले सोच-विचार करें। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी।
धनु राशि वालों आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है। व्यापारियों को लाभकारी सौदे मिल सकते हैं
मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए लाभकारी रहेगा। मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ेगा। कोई शुभ समाचार मिल सकता है
कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। रुके हुए कार्यों में गति आएगी। दोस्तों के साथ मनोरंजन का मौका मिल सकता है। आर्थिक लाभ की संभावना है।
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिश्रित रहेगा। मन में असमंजस की स्थिति रह सकती है। शांत रहें और भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लें। प्रेम संबंधों में...
