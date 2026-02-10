Main Menu

  • Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

10 Feb, 2026 01:05 PM

शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया आज जालंधर के पी.ए.पी. चौक पहुंचे।

1. "पंजाब केसरी" के हक में बोले मजीठिया, सच की आवाज दबाने वालों को पंजाब से निकालो बाहर
शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया आज जालंधर के पी.ए.पी. चौक पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत...

2. भाभी कमल कौर की ह+त्या मामले में नई Update, अमृतपाल मेहरो को अदालत ने....
सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर कंचन कुमारी की निर्मम हत्या के मामले में बठिंडा की एक स्थानीय अदालत ने मुख्य आरोपी सिख ...

3. "भगवंत मान उड़ गया..", मजीठिया ने Rubicon के Sunroof से निकलकर उड़ाए कबूतर
शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया सोमवार को पूरे लाव-लश्कर के साथ अमृतसर पहुंचे...

4. जालंधर के लतीफपुरा में नगर निगम का Action, कब्जा हटाने पहुंची भारी पुलिस और JCB
जालंधर से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, यहां के लतीफपुरा इलाके में मंगलवार सुबह नगर निगम और जिला प्रशासन...

5. पंजाब वासियों के लिए खुशखबरी, आ रहा बड़ा प्रोजेक्ट, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी
पंजाब वासियों को केंद्र सरकार द्वारा बड़ा तोहफा दिया गया है। दरअसल रेल मंत्रालय ने राजपुरा बाईपास लाइन बनाने को मंजूरी...

