Punjab Police के कांस्टेबल पर गिरी गाज! हो गया Action, पढ़ें पूरा मामला

पिम्स अस्पताल के सामने एक कथित फर्जी नाकाबंदी कर युवकों से पैसे मांगने

जालंधर: पिम्स अस्पताल के सामने एक कथित फर्जी नाकाबंदी कर युवकों से पैसे मांगने का मामला सामने आया है। आरोप है कि शिवसेना नेता के गनमैन ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवाओं को चालान काटने की धमकी दी और पैसे वसूलने की कोशिश की। बहस बढ़ने पर मौके पर भीड़ जुट गई और किसी ने पूरी घटना की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वीडियो पुलिस के उच्च अधिकारियों तक पहुंचते ही संबंधित मुलाजिम की पहचान कर उसे लाइन हाजिर कर दिया गया।

जानकारी के अनुसार, अकाशदीप सिंह निवासी अर्बन एस्टेट ने बताया कि वह अपने दोस्त की जन्मदिन पार्टी से लौट रहा था। जैसे ही वह पिम्स अस्पताल के पास पहुंचा, वहां हथियार लिए खड़े एक व्यक्ति ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर उसकी बाइक रुकवा ली। उसके साथ दो अन्य लोग भी मौजूद थे। अकाशदीप के मुताबिक बाइक पर नंबर प्लेट न होने की बात कहकर सिविल ड्रेस में मौजूद व्यक्ति ने बाइक की चाबी निकाल ली और भारी चालान काटने की धमकी देने लगा।

पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने उससे पैसे मांगे, जबकि साथ खड़े दो लोगों ने भी पैसे देकर मामला खत्म करने की सलाह दी। जब युवक ने पैसे देने से इनकार किया तो उसे धमकाया गया। हंगामा बढ़ता देख राहगीर इकट्ठा हो गए और एक युवक ने पूरी घटना की वीडियो बना ली। बताया जा रहा है कि आरोपी कभी खुद को थाना नंबर 6, कभी थाना नंबर 7 और कभी स्पेशल सेल का कर्मचारी बता रहा था। भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने उसे पहले भी बस्ती दानिशमंदा इलाके में ऐसी हरकतें करते देखने का दावा किया। विरोध बढ़ता देख आरोपी अपने साथियों सहित मौके से फरार हो गया।

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने आरोपी की पहचान कर ली। उसका नाम मनी कुमार (या मनी सिंह) बताया जा रहा है, जो सुरक्षा शाखा में तैनात है और एक निजी व्यक्ति का गनमैन है। एसीपी मॉडल टाउन परमिंदर सिंह ने पुष्टि की कि वीडियो सामने आने के बाद संबंधित कर्मचारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और पूछताछ के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी।