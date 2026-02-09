Main Menu

Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Vatika,Updated: 09 Feb, 2026 12:51 PM

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के लिए इस्तेमाल..

1) "गद्दार" के साथ-साथ "झूठे" भी है बिट्टू, राजा वड़िंग का रवनीत बिट्टू पर तीखा हमला
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के लिए इस्तेमाल..

2) डेरा ब्यास जाने वाली संगत के लिए Good News, चलेंगी 4 स्पेशल ट्रेनें, देखें List
डेरा ब्यास के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल रेलवे विभाग की..

3) पनबस-PRTC कर्मचारियों की चेतावनी, 11 फरवरी को पूरे पंजाब में चक्का जाम
बस में सफर करने वालों के लिए बेहद ही खास खबर सामने आई है। दरअसल, पनबस-PRTC कर्मियों ..

4) Border पार जुड़े तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, हथियार-हेरोइन के साथ 5 गिरफ्तार
पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशा तस्करी के गिरोह का पर्दाफाश किया है।..

5) पंजाब के लॉ कॉलेज में बड़ी वारदात, युवक ने युवती को गोली मार की खुद'कुशी
तरनतारन के लॉ कॉलेज में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब एक युवक...

