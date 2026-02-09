5 minutes ago
1 hour ago
3 hours ago
19 hours ago
1 day ago
2 days ago
3 days ago
Monday
Main Menu
धर्म/कुंडली टीवी
नारी
Photos
Videos
हिमाचल प्रदेश
पंजाब
हरियाणा
उत्तर प्रदेश
Breaking
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 09 Feb, 2026 12:51 PM
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के लिए इस्तेमाल..
1) "गद्दार" के साथ-साथ "झूठे" भी है बिट्टू, राजा वड़िंग का रवनीत बिट्टू पर तीखा हमला
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के लिए इस्तेमाल..
2) डेरा ब्यास जाने वाली संगत के लिए Good News, चलेंगी 4 स्पेशल ट्रेनें, देखें List
डेरा ब्यास के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल रेलवे विभाग की..
3) पनबस-PRTC कर्मचारियों की चेतावनी, 11 फरवरी को पूरे पंजाब में चक्का जाम
बस में सफर करने वालों के लिए बेहद ही खास खबर सामने आई है। दरअसल, पनबस-PRTC कर्मियों ..
4) Border पार जुड़े तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, हथियार-हेरोइन के साथ 5 गिरफ्तार
पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशा तस्करी के गिरोह का पर्दाफाश किया है।..
5 फरवरी को लेकर किसानों का बड़ा ऐलान, पंजाब सरकार के खिलाफ होगा जबरदस्त प्रदर्शन
Punjab Police के कांस्टेबल पर गिरी गाज! हो गया Action, पढ़ें पूरा मामला
1 फरवरी को पंजाब आएंगे PM मोदी, डेरा सचखंड बल्लां होंगे नतमस्तक
5) पंजाब के लॉ कॉलेज में बड़ी वारदात, युवक ने युवती को गोली मार की खुद'कुशी
तरनतारन के लॉ कॉलेज में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब एक युवक...
Punjab : रेल यात्रियों के लिए अहम खबर! वंदे भारत एक्सप्रैस के रूट में बदलाव, मिला नया स्टापेज
Punjab में IAS/PCS अधिकारियों के तबादले, जानें किसे कहां किया तैनात
Punjab में 10,000 करोड़ के धान खरीद घोटाले की चर्चा, केंद्र ने दिए जांच के आदेश, पंजाब सरकार से...
Jalandhar में किसानों ने हाईवे जाम करने का किया ऐलान, घर से बाहर निकलने से पहले पढ़ लें खबर
PM मोदी के कार्यक्रम को लेकर डेरा सच्चखंड बल्लां का बड़ा बयान
5 मिनट में होगी नशे की होम डिलीवरी... चरणजीत चन्नी ने Video जारी कर घेरी पंजाब सरकार
लक्की ओबराय हत्याकांड: पोस्टमार्टम में लक्की के शरीर से 5 गोलियां बरामद, घर का नौकर लापता
पंजाब में 22 व 24 फरवरी को लेकर हो गया बड़ा ऐलान! सोच-समझ कर घर से निकले बाहर
पंजाब में मौसम का बड़ा बदलाव, विभाग ने 13 फरवरी तक बारिश को लेकर दिए ये संकेत
Jalandhar : पानी के बिल जमा न करवाने वालों के काटे कनेक्शन! 5 संपत्तियां सील
USD $
09/02/2026 12:30 IST
CAD $
AUD $
EUR €
NZD $
AED د.إ
GBP £
Bitcoin
Ethereum
Tether
BNB
USD Coin
XRP
Terra
Solana
मेष राशि वालों आज व्यापार में लाभ के योग हैं, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचें। कार्यक्षेत्र पर बॉस आपके काम से प्रभावित होंगे। जीवनसाथी के साथ सामंजस्य...
वृष राशि वालों आज पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है। ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। लव लाइफ की बात करें तो आज का दिन रोमांस से भरा रहेगा।
मिथुन राशि वालों आज अचानक धन लाभ हो सकता है। नए बिजनेस की शुरुआत के लिए दिन अच्छा है। पार्टनर के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है, शांत रहें।
कर्क राशि वालों आज कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाएं। वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी। छात्रों को...
सिंह राशि वालों आज आपको किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। प्रेमी के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बनेगा।
कन्या राशि वालों आज बिजनेस में नई डील सोच-समझकर करें। नौकरी में ट्रांसफर के योग बन रहे हैं। जीवनसाथी की सलाह से आपको फायदा होगा।
तुला राशि वालों आज आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। अनावश्यक यात्रा करने से बचें। पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता आएगी।
वृश्चिक राशि वालों आज कार्यक्षेत्र पर गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। व्यापारियों को मनचाहा मुनाफा मिलेगा। लव पार्टनर के साथ किसी बात पर गलतफहमी हो...
धनु राशि वालों आज का दिन आपके लिए ऊर्जा से भरा रहेगा। व्यापार में विस्तार की योजनाएं सफल होंगी। वैवाहिक जीवन में एक-दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा।
मकर राशि वालों आज जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें। ऑफिस में आपकी मेहनत रंग लाएगी। पार्टनर के साथ डिनर पर जा सकते हैं।
कुंभ राशि वालों आज किसी को उधार देने से बचें, पैसा फंस सकता है। नौकरी में अधिकारी वर्ग आपके काम की जांच कर सकते हैं। लव लाइफ में नया उत्साह देखने को...
मीन राशि वालों आज का दिन शांतिपूर्ण रहेगा। बिजनेस में लाभ के नए अवसर मिलेंगे। जीवनसाथी के साथ पुरानी यादें साझा करेंगे।
Be on the top of everything happening around the world.
Try Punjab Kesari E-Paper Premium Service.
फीडबैक दें
Thoughts
Jokes