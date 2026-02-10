Main Menu

  • Punjab में आज : गर्वनर के साथ नजर आए डेरा ब्यास प्रमुख तो वहीं राजनीति में नया बवाल, पढ़ें Top 10

पंजाब में होगी बारिश! मौसम की नई Update जारी, 14 तारीख तक विभाग की चेतावनी

1. सुखबीर बादल का AAP पर बड़ा आरोप, बोले- ड्रग तस्करों से मासिक वसूली करते हैं पार्टी नेता
शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल आज आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप...

2. 'फ्लॉप शो' बनकर रह गया पंजाब सरकार का 'युद्ध नशे विरुद्ध' अभियान, राणा गुरजीत ने आम आदमी पर कसा तंज
पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक राणा गुरजीत सिंह ने पंजाब में नशे के इस्तेमाल और नशा तस्करी ...

3. मोगा में सरेआम फायरिंग, बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली
मोगा में दिनदहाड़े सरेआम फायरिंग की घटना सामने आई है। जीरा रोड पर तीन बाइक सवार बदमाशों ...

4. पंजाब में नशे के खिलाफ गर्वनर के साथ दिखें डेरा ब्यास प्रमुख, कर रहे पैदल यात्रा
पंजाब में नशे का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस गंभीर समस्या के खिलाफ जागरूकता फैलाने के ...

5. पंजाब में होगी बारिश! मौसम की नई Update जारी, 14 तारीख तक विभाग की चेतावनी
पंजाब के मौसम में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले दिनों में राज्य के तापमान में धीरे-धीरे...

6. Jalandhar: कार सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौ+त, मंजर देख सहमे लोग
पंजाब में एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार गोराया-फगवाड़ा नेशनल ...

7. बिजली बिल भरने को लेकर बड़ी राहत, खपतकारों के लिए CPDL ने लिया फैसला
चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (CPDL) ने शहर के खपतकारों को बड़ी राहत देते हुए...

8. Canada में लग्जरी शो-ऑफ में फंसा पंजाबी ‘Visa King’, वायरल वीडियो देख भड़के लोग
कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में खुद को “वीजा किंग” बताने वाले पंजाबी मूल के चन्नी भाई इन ...

9. AAP विधायिका के बयान पर सियासी बवाल, कहा- गर्दन पर घुटना रख जीतेंगे 117 सीटें
पंजाब में अब आम आदमी पार्टी की विधायिका के बयान से राजनीति में नया बवाल मच गया...

10. "भगवंत मान उड़ गया..", मजीठिया ने Rubicon के Sunroof से निकलकर उड़ाए कबूतर
शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया सोमवार को पूरे ...

