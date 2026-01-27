1 hour ago
Punjab Top 5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 27 Jan, 2026 12:59 PM
आज सुबह से पंजाब के कई इलाकों में बारिश हो रही है, जबकि कुछ स्थानों पर ..
1) Heavy Rain: पंजाब में झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने 30 जनवरी तक जारी की चेतावनी, पढ़ें...
पंजाब में सुबह-सुबह कई जिलों में बारिश हो रही है। पिछले दो दिन से ..
2) पंजाब में गिरे ओले! बारिश ने फिर बढ़ाई ठंड, Yellow Alert पर कई जिले
आज सुबह से पंजाब के कई इलाकों में बारिश हो रही है, जबकि कुछ स्थानों पर ..
3) मोगा में गणतंत्र दिवस परेड के बीच बेहोश हुई छात्राएं , अस्पताल में भर्ती
स्थानीय अनाज मंडी में सोमवार को आयोजित गणतंत्र दिवस परेड के दौरान एनसीसी ..
4) बठिंडा अदालत में कंगना रनौत की पेशी आज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी
भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत आज मानहानि से जुड़े एक मामले में बठिंडा..
5) लुधियाना में आधी रात आग का तांडव, धुएं और लपटों के बीच घर में फंसे बच्चे मचाते रहे शोर
जवाहर नगर कैंप की गली नंबर 4 में बीती रात उस समय कोहराम मच गया...
मेष राशि वालों आज का दिन मिला-जुला रहेगा। मानसिक रूप से थोड़े परेशान रह सकते हैं। धन के लेन-देन में सावधानी बरतें। यात्रा के योग हैं, लेकिन सामान का...
वृषभ राशि वालों आर्थिक लाभ का प्रबल योग है। मित्रों के साथ सुखद समय बीतेगा। व्यापार में नई योजनाएं सफल होंगी। परिवार में खुशहाली बनी रहेगी।
मिथुन राशि वालों करियर के लिए बेहतरीन दिन है। नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। पिता से सहयोग प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
कर्क राशि वालों भाग्य आज आपके साथ है। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। लंबी दूरी की यात्रा सुखद रहेगी।
सिंह राशि वालों आज का दिन सावधानी बरतने का है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और वाहन धीरे चलाएं। अनावश्यक विवादों से दूर रहें। वाणी पर संयम रखें।
कन्या राशि वालों जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर होंगे। व्यापार में साझेदारी से लाभ होगा। नए लोगों से मुलाकात भविष्य में काम आएगी। आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा।
तुला राशि वालों गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। मेहनत का फल देरी से मिल सकता है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। कर्ज से मुक्ति के प्रयास सफल होंगे।
वृश्चिक राशि वालों विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। संतान की ओर से सुखद समाचार मिलेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। निवेश के लिए समय अच्छा है।
धनु राशि वालों सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। माता का आशीर्वाद मिलेगा। भूमि या वाहन खरीदने का विचार कर सकते हैं। घर में शांति रहेगी।
मकर राशि वालों आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा। छोटे भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। छोटी लाभदायक यात्रा हो सकती है। रुके हुए काम गति पकड़ेंगे।
कुंभ राशि वालों धन संचय करने में सफल रहेंगे। परिवार में मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है। मधुर वाणी से लाभ होगा। मेहमानों का आगमन संभव है।
मीन राशि वालों आज आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। नए काम की शुरुआत के लिए उत्तम दिन है। सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी। दिन प्रसन्नतापूर्वक बीतेगा।
