Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 12 Mar, 2026 01:00 PM
punjab Breaking News, Punjab Top 5, Top 5 Punjab Kesari News,
1) पैट्रोल-डीजल, LPG की कमी नहीं, अफवाहों पर न दें ध्यान, पढ़ें पूरी Report
पश्चिम एशियाई देशों में उत्पन्न भू राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर आवश्यक वस्तुओं की..
2) Ludhiana में 15–20 हथियारबंद लोगों ने दिया बड़ी वारदात को अंजाम, इलाके में दहशत
महागर में हथियारबंद 15-20 अज्ञात लोगों द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया ग..
3) पंजाब में बारिश और ठंडी हवाओं ने बदला मौसम, 14 और 15 मार्च को इन जिलों में होगी बारिश, पढ़ें
आज सुबह से पंजाब के कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं और साथ ही तेज हवाएं भी..
4) पंजाब विधानसभा के बाहर हंगामा: Bawa Henry को AAP विधायिका ने मारा धक्का... Video Viral
पंजाब विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही के बाद उस समय हंगामा हो गया जब जालंधर ..
5) CBSE मैथ्स पेपर का QR स्कैन करते ही बजने लगा Pop Song, विवाद छिड़ने से बोर्ड ने दी सफाई
सीबीएसई 12वीं कक्षा के मैथ्स के प्रश्न पत्र में क्यू.आर. कोड को लेकर सोशल मीडिया ...
Punjab में आज : मशहूर गायक से जुड़ी चौंकाने वाली खबर तो वहीं घरेलू गैस संकट! पढ़ें Top 10
Punjab में आज : राजनीति में बड़ा उलटफेर तो वहीं रेलवे ट्रैक को उड़ाने की धमकी, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : सियासी बयानों ने मचाई हलचल! तो वहीं स्कूलों को निर्देश जारी, पढ़ें Top 10
हरियाणा सरकार का बड़ा फैसल, प्रदेश में विकसित होंगे 5 बस अड्डे... यात्रियों के लिए बढ़ेंगी सुविधाएं
Punjab में आज : खैहरा बनाम मान सरकार तो वहीं गुरदासपुर शूटआउट को लेकर सनसनीखेज खुलासे, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : PPR मार्केट में गरमाया माहौल तो वहीं पेट्रोल पंपों पर ड्रम लेकर पहुंचे लोग, पढ़ें...
Punjab में आज : सुखबीर बादल ने किए ऐलान तो वहीं शराब के बढ़े दाम! पढ़ें Top 10
मेष राशि वालों आज आपमें गजब का उत्साह रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके नेतृत्व की सराहना होगी। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, जल्दबाजी में निर्णय न...
वृषभ राशि वालों आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। वाणी में मधुरता बनाए रखें, घर में सुख-शांति रहेगी।
मिथुन राशि वालों नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में फायदेमंद होंगे। छात्रों के लिए दिन अच्छा है। भ्रम की स्थिति से बचने के लिए बड़ों की सलाह लें।
कर्क राशि वालों आज मन थोड़ा अशांत रह सकता है। काम का बोझ ज्यादा रहेगा। मेडिटेशन करें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।
सिंह राशि वालों समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। सरकारी कार्यों में सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। आत्मविश्वास रखें, लेकिन अति-आत्मविश्वास से बचें।
कन्या राशि वालों आज आपको अपनी मेहनत का मीठा फल मिलेगा। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें।
तुला राशि वालों कला और साहित्य से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार है। वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। आज गुलाबी रंग के कपड़े पहनना शुभ रहेगा।
वृश्चिक राशि वालों पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। संपत्ति से जुड़ा कोई फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।
धनु राशि वालों धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। छोटी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं जो सुखद रहेगी। बड़ों का आशीर्वाद लेकर काम शुरू करें।
मकर राशि वालों करियर में बदलाव के बारे में सोच रहे हैं तो दिन अच्छा है। अधिकारी वर्ग से सहयोग मिलेगा। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें।
कुंभ राशि वालों रिश्तों में नयापन आएगा। व्यापार में नई साझेदारी शुरू हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, बाहर का खाना टालें।
मीन राशि वालोंआज आप काफी भावुक महसूस करेंगे। रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा। भावनाओं में बहकर कोई बड़ा आर्थिक लेन-देन न करें।
