Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Vatika,Updated: 12 Mar, 2026 01:00 PM

punjab top 5

punjab Breaking News, Punjab Top 5, Top 5 Punjab Kesari News,

1) पैट्रोल-डीजल, LPG की कमी नहीं, अफवाहों पर न दें ध्यान, पढ़ें पूरी Report
पश्चिम एशियाई देशों में उत्पन्न भू राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर आवश्यक वस्तुओं की..

2) Ludhiana में 15–20 हथियारबंद लोगों ने दिया बड़ी वारदात को अंजाम, इलाके में दहशत
महागर में हथियारबंद 15-20 अज्ञात लोगों द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया ग..

3) पंजाब में बारिश और ठंडी हवाओं ने बदला मौसम, 14 और 15 मार्च को इन जिलों में होगी बारिश, पढ़ें
आज सुबह से पंजाब के कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं और साथ ही तेज हवाएं भी..

4) पंजाब विधानसभा के बाहर हंगामा: Bawa Henry को AAP विधायिका ने मारा धक्का... Video Viral
पंजाब विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही के बाद उस समय हंगामा हो गया जब जालंधर ..

और ये भी पढ़े

5) CBSE मैथ्स पेपर का QR स्कैन करते ही बजने लगा Pop Song, विवाद छिड़ने से बोर्ड ने दी सफाई
सीबीएसई 12वीं कक्षा के मैथ्स के प्रश्न पत्र में क्यू.आर. कोड को लेकर सोशल मीडिया ...

 

 

 

​​​​​​​

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!