Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Punjab में आज : सुखबीर बादल ने किए ऐलान तो वहीं शराब के बढ़े दाम! पढ़ें Top 10

Punjab में आज : सुखबीर बादल ने किए ऐलान तो वहीं शराब के बढ़े दाम! पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 07 Mar, 2026 05:01 PM

breaking news punjab top 10 top 10

पंजाब का Top Most Wanted गैंगस्टर विदेश से Arrest, भारत लाने की हो रही तैयारी

1. पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 : अकाली दल ने भुच्चो हलके से उम्मीदवार का किया ऐलान
शिरोमणि अकाली दल ने 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भुच्चो विधानसभा क्षेत्र से ...

2. पंजाब में गैंगस्टरों का राज, हर घंटे हो रही फायरिंग, मजीठिया का AAP सरकार पर हमला
शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब की मौजूदा कानून-व्यवस्था...

3. Big News: मशहूर रैपर Badshah पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार
नए गाने को लेकर विवादों में घिरे मशहूर रैपर और सिंगर बादशाह को लेकर इस समय की बड़ी ...

4. पंजाब का Top Most Wanted गैंगस्टर विदेश से Arrest, भारत लाने की हो रही तैयारी
पंजाब पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। जानकारी के अनुसार पंजाब का टॉप मोस्ट वॉटिड...

और ये भी पढ़े

5. महंगी हो गई शराब, नई एक्साइज पॉलिसी का ऐलान
चंडीगढ़ प्रशासन ने साल 2026-27 के लिए अपनी नई एक्साइज पॉलिसी का ऐलान कर दिया है...

6. पंजाब में अब काउंसलर के घर पर फायरिंग, फैली सनसनी
शहर के रतन सिंह चौक इलाके में शुक्रवार देर रात गोलीबारी की सनसनीखेज घटना सामने आई ...

7. सुखबीर बादल ने किए बड़े ऐलान, पंजाब में बनेगा इंडस्ट्री हब और युवाओं को मिलेंगे 10 लाख...
शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने आज कई बड़े ऐलान कर दिया हैं। दरअसल...

8. खुशी बनी मातम: युवक के लिए काल बनी नई खरीदी गाड़ी, परिवार में मचा कोहराम
पठानकोट के सरना क्षेत्र में एक युवक की सड़क हादसे में गत देर रात दर्दनाक मौत हो गई है...

9. मोगा सरपंच मर्डर केस में AAP MLA का बड़ा खुलासा, "कातिल की पत्नी से लिव-इन में था सरपंच"
मोगा के सरपंच हत्याकांड मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमृतपाल सिंह...

10. शनिवार को सोना-चांदी के नए दाम जारी, खरीदने से पहले यहां देखें
सोना-चांदी की कीमतों में शनिवार को बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जालंधर सराफा एसोसिएशन के ...

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!