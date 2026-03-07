2 hours ago
Breaking
Punjab में आज : सुखबीर बादल ने किए ऐलान तो वहीं शराब के बढ़े दाम! पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 07 Mar, 2026 05:01 PM
पंजाब का Top Most Wanted गैंगस्टर विदेश से Arrest, भारत लाने की हो रही तैयारी
1. पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 : अकाली दल ने भुच्चो हलके से उम्मीदवार का किया ऐलान
शिरोमणि अकाली दल ने 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भुच्चो विधानसभा क्षेत्र से ...
2. पंजाब में गैंगस्टरों का राज, हर घंटे हो रही फायरिंग, मजीठिया का AAP सरकार पर हमला
शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब की मौजूदा कानून-व्यवस्था...
3. Big News: मशहूर रैपर Badshah पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार
नए गाने को लेकर विवादों में घिरे मशहूर रैपर और सिंगर बादशाह को लेकर इस समय की बड़ी ...
4. पंजाब का Top Most Wanted गैंगस्टर विदेश से Arrest, भारत लाने की हो रही तैयारी
पंजाब पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। जानकारी के अनुसार पंजाब का टॉप मोस्ट वॉटिड...
Punjab में आज : सियासी बयानों ने मचाई हलचल! तो वहीं स्कूलों को निर्देश जारी, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : हो सकता था Blast! तो वहीं खैहरा ने live होकर आम आदमी पार्टी का बताया सारा सच!,...
Punjab में आज : खैहरा बनाम मान सरकार तो वहीं गुरदासपुर शूटआउट को लेकर सनसनीखेज खुलासे, पढ़ें Top 10
5. महंगी हो गई शराब, नई एक्साइज पॉलिसी का ऐलान
चंडीगढ़ प्रशासन ने साल 2026-27 के लिए अपनी नई एक्साइज पॉलिसी का ऐलान कर दिया है...
6. पंजाब में अब काउंसलर के घर पर फायरिंग, फैली सनसनी
शहर के रतन सिंह चौक इलाके में शुक्रवार देर रात गोलीबारी की सनसनीखेज घटना सामने आई ...
7. सुखबीर बादल ने किए बड़े ऐलान, पंजाब में बनेगा इंडस्ट्री हब और युवाओं को मिलेंगे 10 लाख...
शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने आज कई बड़े ऐलान कर दिया हैं। दरअसल...
8. खुशी बनी मातम: युवक के लिए काल बनी नई खरीदी गाड़ी, परिवार में मचा कोहराम
पठानकोट के सरना क्षेत्र में एक युवक की सड़क हादसे में गत देर रात दर्दनाक मौत हो गई है...
9. मोगा सरपंच मर्डर केस में AAP MLA का बड़ा खुलासा, "कातिल की पत्नी से लिव-इन में था सरपंच"
मोगा के सरपंच हत्याकांड मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमृतपाल सिंह...
10. शनिवार को सोना-चांदी के नए दाम जारी, खरीदने से पहले यहां देखें
सोना-चांदी की कीमतों में शनिवार को बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जालंधर सराफा एसोसिएशन के ...
मेष राशि वालों आज कार्यक्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, सफलता के योग हैं।
वृषभ राशि वालों आपकी आर्थिक स्थिति आज मजबूत रहने वाली है। परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा और घर में शांति रहेगी।
मिथुन राशि वालों आज आपको अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखने की जरूरत है, वरना किसी से बेवजह विवाद हो सकता है। यात्रा की संभावना है।
कर्क राशि वालों स्वास्थ्य के प्रति आज सचेत रहें। अच्छी खबर यह है कि आपका कहीं रुका हुआ पैसा आज वापस मिल सकता है।
सिंह राशि वालों आज आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ा रहेगा। पुराने मित्रों से मुलाकात होने से मन प्रसन्न रहेगा।
कन्या राशि वालों ऑफिस में आज काम का दबाव थोड़ा ज्यादा रह सकता है। धैर्य से काम लें, दिन के अंत तक सब ठीक हो जाएगा।
तुला राशि वालों रचनात्मक कार्यों के लिए आज का दिन बेहतरीन है। आपके प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और आपसी तालमेल बढ़ेगा।
वृश्चिक राशि वालों संपत्ति या वाहन से जुड़े पुराने मामले आज सुलझ सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी।
धनु राशि वालों अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखें। आज आपको अपने छोटे भाई-बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा।
मकर राशि वालों आज आपको धन लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं। निवेश के लिए भी आज का दिन अच्छा है।
कुंभ राशि वालों आपका व्यक्तित्व आज काफी प्रभावशाली रहेगा। लोग आपकी बातों और विचारों से प्रभावित होंगे।
मीन राशि वालों आज खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए बजट का ध्यान रखें। विवादों से दूर रहना ही आपके लिए समझदारी होगी।
