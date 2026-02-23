Main Menu

  Punjab में आज : सुखपाल खैहरा के घर पर चला बुलडोजर तो वहीं स्कूलों को चेतावनी, पढ़ें Top 10

23 Feb, 2026

1. पंजाब की कानून व्यवस्था पर Tarun Chugh ने उठाए सवाल, कहा- तुरन्त इस्तीफा दे CM भगवंत मान
गुरदासपुर जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित एक पुलिस चौकी पर 2 पंजाब पुलिस कर्मियों ...

2. पंजाब में पुलिस मुलाजिमों की ह'त्या बेहद चिंताजनक, सुखजिंदर रंधावा ने घेरी मान सरकार
हाल ही में बॉर्डर के गांव आदियां में एक होमगार्ड जवान अशोक कुमार और एक पुलिस ASI गुरनाम...

3. सुखमिंदरपाल ग्रेवाल ने की सुखपाल खैहरा के घर हुई तोड़फोड़ की निंदा, बोले- पंजाब की जनता जवाब देगी
राष्ट्रीय भाजपा नेता, एडवोकेट सुखमिंदरपाल सिंह ग्रेवाल भूखड़ी कलां ने कहा कि वे अपने मित्र ...

4. पंजाब स्कूलों को लेकर शिक्षा विभाग का कड़ा रुख, दी चेतावनी
 पंजाब के स्कूल शिक्षा महानिदेशक-सह-राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान प्राधिकरण...

5. “शहीदों की शहादत पर सवाल”, गुरदासपुर कांड पर सुखबीर बादल का CM मान पर तीखा हमला
गुरदासपुर में हुई घटना के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने बयानों को लेकर कड़ी आलोचना ...

6. मजीठिया ने सुखपाल खैहरा को मिलाया फोन! बुलडोजर Action को लेकर घेरी AAP सरकार..
शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने आज विधायक सुखपाल सिंह खैहरा...

7. पंजाबियों के लिए नई मुश्किल! Donald Trump के नियमों ने बढ़ाई चिंता
अमेरिका जाने वाले पंजाबियों के लिए चिंता भरी खबर सामने आई है। दरअसल, Donald Trump...

8. खैहरा के घर पर कार्रवाई से गरमाई सियासत, प्रताप बाजवा की CM मान-केजरीवाल को सख्त चेतावनी
पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने अपने साथी विधायक सुखपाल सिंह ...

9. बिना Notice सुखपाल खैहरा के घर JCB मशीन लेकर पहुंची पुलिस फोर्स, माहौल तनावपूर्ण
कांग्रेस विधायक सुखपाल खैहरा के घर आज माहौल तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला है। दरअसल...

10. गुरदासपुर में पुलिसकर्मियों की हत्या का मामला, डॉन शहजाद भट्टी ने लगाए गंभीर आरोप
गुरदासपुर में एएसआई और होमगार्ड जवान की गोली मारकर हत्या के मामले से जुड़ी बड़ी खबर...

