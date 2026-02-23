सुखमिंदरपाल ग्रेवाल ने की सुखपाल खैहरा के घर हुई तोड़फोड़ की निंदा, बोले- पंजाब की जनता जवाब देगी

राष्ट्रीय भाजपा नेता, एडवोकेट सुखमिंदरपाल सिंह ग्रेवाल भूखड़ी कलां ने कहा कि वे अपने मित्र सुखपाल सिंह खैहरा के निवास पर की गई शर्मनाक तोड़फोड़ की कार्रवाई की दिल से और पूरी दृढ़ता के साथ निंदा करते हैं।

चंडीगढ़ : राष्ट्रीय भाजपा नेता, एडवोकेट सुखमिंदरपाल सिंह ग्रेवाल भूखड़ी कलां ने कहा कि वे अपने मित्र सुखपाल सिंह खैहरा के निवास पर की गई शर्मनाक तोड़फोड़ की कार्रवाई की दिल से और पूरी दृढ़ता के साथ निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि यह शासन नहीं बल्कि अहंकार और सत्ता के खुले दुरुपयोग से प्रेरित बदले की राजनीति है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई एक खतरनाक मानसिकता को दर्शाती है जो लोकतंत्र, कानून और मूल मानवीय गरिमा का खुला अपमान करती है।

ग्रेवाल ने कहा कि सत्ता अस्थायी होती है लेकिन जवाबदेही स्थायी होती है। उन्होंने कहा कि हर अन्यायपूर्ण कार्रवाई को याद रखा जाएगा, दर्ज किया जाएगा और पंजाब की जनता उसका जवाब देगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल तथा ऐसे सभी अधिकारियों को, जो आंख बंद कर इस तरह के अन्यायपूर्ण आदेशों को लागू कर रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि सत्ता का दुरुपयोग ताकत नहीं बल्कि कायरता है, जो सत्ता के पीछे छिपी होती है। उन्होंने कहा कि शासन सेवा के लिए होता है, न कि राजनीतिक बदले के लिए।

ग्रेवाल ने आगे कहा कि यह कार्रवाई अत्यंत शर्मनाक, अन्यायपूर्ण और पूरी तरह अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि कोई भी निष्पक्ष सोच रखने वाला नागरिक ऐसे सत्ता दुरुपयोग का समर्थन नहीं करता और इसे लोकतांत्रिक मूल्यों तथा कानून के शासन पर सीधा हमला बताया। उन्होंने कहा कि पंजाब को डराने की नहीं, न्याय की आवश्यकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि जनता न तो इसे भूलेगी और न ही ऐसे शर्मनाक कृत्यों को कभी माफ करेगी।

