  • घर पर बुलडोजर चलाने के बाद सुखपाल खैहरा का बयान, CM मान-केजरीवाल को दी सीधी चेतावनी

Edited By Urmila,Updated: 23 Feb, 2026 02:25 PM

sukhpal khaira first statement after bulldozer runs over house

पंजाब की 'AAP' सरकार के आदेश पर आज कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा के घर पर पीला पंजा चलाया गया।

भुलत्थ/चंडीगढ़: पंजाब की 'AAP' सरकार के आदेश पर आज कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा के घर पर पीला पंजा चलाया गया। सरकार की इस कार्रवाई के खिलाफ मीडिया से बात करते हुए खैहरा ने इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने पंजाब पुलिस के जवानों को वर्दीधारी बदमाश तक कह दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस जगह का पूरा मालिकाना हक मेरा है और हमारे परिवार की जमीन है लेकिन इसके बावजूद S.S.P. ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि पड़ोसियों का गेट तोड़ने के बहाने उन्होंने मेरी दीवार तोड़ दी और चले गए। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान और केजरीवाल को चेतावनी दी कि समय बहुत जल्द बदल रहा है और जो बोओगे, वही काटोगे। यह आपसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

खैहरा ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार ऐसा करके यह मैसेज देना चाहती है कि अगर कोई सरकार का विरोध करेगा तो आज सुखपाल खैहरा के घर पर जिस तरह पीला पंजा चला है ऐसा ही किया जाएगा।  उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर काम करने वाले सभी अधिकारी पंजाबियत और सिख धर्म से नफरत करते हैं। पंजाब सरकार लोगों में इतना डर पैदा करना चाहती है कि पूरे राज्य में कोई उसका विरोध न कर सके। यह सब लोगों को डराने के लिए किया गया है। सुखपाल खैहरा ने तीखा हमला करते हुए कहा कि वे पिछले 4 साल से मेरे पीछे पड़े हैं। मेरे खिलाफ 6 झूठे केस दर्ज किए गए और मुझे 5 महीने के लिए जेल भेज दिया गया, लेकिन हम ऐसा करने से नहीं डरते। विपक्षी नेता प्रताप सिंह बाजवा द्वारा उनके पक्ष में बोलने के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए सुखपाल खैहरा ने कहा कि प्रताप सिंह बाजवा उन तक पहुंच रहे हैं।

बिक्रम मजीठिया ने सुखपाल खैहरा के बारे में क्या कहा?

सुखपाल खैहरा के घर को गिराए जाने की जानकारी मिलने पर वरिष्ठ अकाली नेता बिक्रम मजीठिया ने भी सुखपाल खैहरा को फोन किया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इन सभी कष्टों से गुजरा है, वह इस जुल्म के असर को जानता है। खैहरा ने कहा कि मजीठिया ने उनकी मदद करने का भरोसा दिया है।

