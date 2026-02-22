पंजाब में बड़ी वारदात! NRI के घर पर चली गोलियां, दहला इलाका

Main Menu

Edited By Kalash,Updated: 22 Feb, 2026 05:17 PM

nri house firing

पंजाब में गोलियां चलने की बड़ी वारदात सामने आई है।

भुलत्थ (राजिंदर): पंजाब में गोलियां चलने की बड़ी वारदात सामने आई है। हल्का भुलत्थ के थाना बेगोवाल के अधीन पड़ते गांव नंगल लुबाना में आधी रात उस समय दहशत फैल गई जब अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक घर को निशाना बनाते हुए फायरिंग की गई। जानकारी के अनुसार रात 1:30 बजे दो व्यक्ति मौके पर पहुंचे और घर की ओर कई राउंड गोलियां चला कर फरार हो गए।  

जानकारी के मुताबिक यह फायरिंग दविंदर सिंह उर्फ ​​प्रिंस (30 साल) पुत्र सुखदेव सिंह वार्ड नंबर 9 नंगल लुबाना के रहने वाले के घर के बाहर हुई। बताया जा रहा है कि दविंदर सिंह दो हफ्ते पहले अमेरिका से वापिस गांव आया था। दो अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और घर के बाहर पिस्तौल से फायरिंग करके फरार हो गए। दोनों व्यक्तियों ने चेहरे ढके हुए थे। 

PunjabKesari

घटना के दौरान इलाके में दहशत का माहौल बन गया। अच्छी बात यह रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ पर घर पर गोलियों के निशान मिले हैं। पूरी घटना पास के CCTV कैमरों में कैद हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके में जांच शुरू कर दी। फुटेज और दूसरे सबूतों के आधार पर दोषियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

