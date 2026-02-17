Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Punjab में आज : खैहरा की CM मान को सीधी चुनौती तो वहीं मटर खाने से युवती की मौ;त, पढ़ें Top 10

Punjab में आज : खैहरा की CM मान को सीधी चुनौती तो वहीं मटर खाने से युवती की मौ;त, पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 17 Feb, 2026 05:02 PM

breaking news punjab top 10 top 10

पंजाब में बढ़ेंगी बुढ़ापा पेंशन, हर महीने मिलेंगे 3100 रुपये, सुखबीर बादल ने किए बड़े ऐलान

1. पंजाब में बढ़ेंगी बुढ़ापा पेंशन, हर महीने मिलेंगे 3100 रुपये, सुखबीर बादल ने किए बड़े ऐलान
गुरदासपुर जिले में शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने “पंजाब बचाओ रैली”...

2. सुखपाल खैहरा का तीखा हमला: CM Mann की नशे पर शपथ 'शर्मनाक हरकत'
कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैहरा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर नशे के खिलाफ शपथ...

3. CM मान को हटाने की तैयारी! सियासी वेंटिलेटर बना Fortis , अकाली दल ने उठाए सवाल
शिरोमणि अकाली दल के नेता सरबजीत सिंह झिंजर ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ...

4. किस पार्टी में जाएंगे डेरा ब्यास प्रमुख! CM चेहरे को लेकर कर दिया बड़ा खुलासा
पंजाब की राजनीति में लंबे समय से डेरा ब्यास के पूर्व प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों के ...

और ये भी पढ़े

5. OMG! मटर खाने से नाबालिग लड़की की मौ/त, चौंका देगा मामला
पटियाला में एक लड़की की मटर खाने से मौत हो गई। मृतक लड़की पहचान प्राची देवी ...

6. पंजाब में बदला मौसम का मिजाज, खेती माहिरों ने किसानों को Alert रहने की अपील
फरवरी का आधा महीना बीतने के बाद मौसम ने अचानक तेज़ी से करवट लेना शुरू...

7. खैहरा की CM मान को चुनौती, कहा- अगर शराब नहीं पीते तो...
कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने मोगा में हुई सरकार की 'युद्ध नशे विरुद्ध' रैली ...

8. Golden Temple के AI वीडियो पर हेड ग्रंथी ने की कड़ी निंदा, सख्त कार्रवाई की मांग
सोशल मीडिया पर पिछले कुछ समय से एक बेहद आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रही ...

9. Breaking: मोहाली में फोर्टिस अस्पताल और स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अलर्ट पर पुलिस
 पंजाब में एक बार फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरी मेल आई है। इस बार...

10. Rain Alert: पंजाब में बारिश को लेकर नई Update, मौसम विभाग ने की बड़ी भविष्यवाणी
पंजाब और चंडीगढ़ में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले...

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!