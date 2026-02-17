3 hours ago
Punjab में आज : खैहरा की CM मान को सीधी चुनौती तो वहीं मटर खाने से युवती की मौ;त, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 17 Feb, 2026 05:02 PM
पंजाब में बढ़ेंगी बुढ़ापा पेंशन, हर महीने मिलेंगे 3100 रुपये, सुखबीर बादल ने किए बड़े ऐलान
1. पंजाब में बढ़ेंगी बुढ़ापा पेंशन, हर महीने मिलेंगे 3100 रुपये, सुखबीर बादल ने किए बड़े ऐलान
गुरदासपुर जिले में शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने “पंजाब बचाओ रैली”...
2. सुखपाल खैहरा का तीखा हमला: CM Mann की नशे पर शपथ 'शर्मनाक हरकत'
कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैहरा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर नशे के खिलाफ शपथ...
3. CM मान को हटाने की तैयारी! सियासी वेंटिलेटर बना Fortis , अकाली दल ने उठाए सवाल
शिरोमणि अकाली दल के नेता सरबजीत सिंह झिंजर ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ...
4. किस पार्टी में जाएंगे डेरा ब्यास प्रमुख! CM चेहरे को लेकर कर दिया बड़ा खुलासा
पंजाब की राजनीति में लंबे समय से डेरा ब्यास के पूर्व प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों के ...
Punjab में आज : जानें मौसम का हाल तो वहीं परीक्षाएं होने से पहले बड़ी अपडेट, पढ़ें Top
Punjab में आज : धरने पर बैठा मूसेवाला का परिवार तो वहीं हड़ताल का ऐलान, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : क्लास में बैठी छात्रा को युवक ने मारी गोली तो वहीं पार्टी ने मजीठिया को सौंपी अहम...
5. OMG! मटर खाने से नाबालिग लड़की की मौ/त, चौंका देगा मामला
पटियाला में एक लड़की की मटर खाने से मौत हो गई। मृतक लड़की पहचान प्राची देवी ...
6. पंजाब में बदला मौसम का मिजाज, खेती माहिरों ने किसानों को Alert रहने की अपील
फरवरी का आधा महीना बीतने के बाद मौसम ने अचानक तेज़ी से करवट लेना शुरू...
7. खैहरा की CM मान को चुनौती, कहा- अगर शराब नहीं पीते तो...
कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने मोगा में हुई सरकार की 'युद्ध नशे विरुद्ध' रैली ...
8. Golden Temple के AI वीडियो पर हेड ग्रंथी ने की कड़ी निंदा, सख्त कार्रवाई की मांग
सोशल मीडिया पर पिछले कुछ समय से एक बेहद आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रही ...
9. Breaking: मोहाली में फोर्टिस अस्पताल और स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अलर्ट पर पुलिस
पंजाब में एक बार फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरी मेल आई है। इस बार...
10. Rain Alert: पंजाब में बारिश को लेकर नई Update, मौसम विभाग ने की बड़ी भविष्यवाणी
पंजाब और चंडीगढ़ में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले...
मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें।
वृष राशि वालों के लिए आज का दिन मिलाजुला रह सकता है। घरेलू कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी और परिवार का सहयोग मिलेगा। व्यापार से जुड़े लोगों को संतोषजनक...
मिथुन राशि वालों का दिन आपके पक्ष में रहेगा। कारोबार में नई योजनाओं पर विचार कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में संयम बनाए रखें और अनावश्यक बहस से बचें।
कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। काम से जुड़ी चिंताएं मन को व्यस्त रख सकती हैं। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर खुशी दे सकती है।
सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा का योग बन सकता है। बातचीत में मधुरता बनाए रखें।
कन्या राशि वालों का दिन खुशियां लेकर आ सकता है। संतान की उपलब्धि से मन प्रसन्न रहेगा। घर में अचानक मेहमानों का आगमन हो सकता है। व्यापार में लाभ मिलने...
तुला राशि वालों के लिए आज का दिन लाभदायक साबित हो सकता है। पुराने निवेश से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। क्रोध से बचें, वरना काम बिगड़ सकता है।
वृश्चिक राशि वालों का दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक मामलों में निर्णय लेने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। नौकरी में बदलाव का विचार मन...
धनु राशि वालों के लिए आज का दिन बेहतर परिणाम देने वाला रहेगा। घर और कार्यक्षेत्र के बीच संतुलन बनाए रखें। व्यवसायियों को नया अवसर या बड़ा प्रस्ताव...
मकर राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ संकेत लेकर आएगा। व्यापार में मनचाही डील मिलने की संभावना है। परिवार के वरिष्ठ सदस्य कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते...
कुंभ राशि वालों का दिन सकारात्मक रहेगा। साथी से कोई सरप्राइज या उपहार मिल सकता है। व्यापार सामान्य गति से चलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को...
मीन राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। कार्यस्थल पर सहयोगियों के साथ अच्छा व्यवहार...
