Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Punjab में आज : नेशनल हाईवे पर दहलाने वाला हादसा तो वहीं आप विधायक को मिली धमकी, पढ़ें Top 10

Punjab में आज : नेशनल हाईवे पर दहलाने वाला हादसा तो वहीं आप विधायक को मिली धमकी, पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 15 Feb, 2026 05:04 PM

breaking news punjab top 10 top 10

Breaking : राधा स्वामी डेरा सत्संग ब्यास प्रबंधन ने लिया बड़ा फैसला

1. अमृतसर-पठानकोट नेशनल हाईवे पर टकराई दर्जन गाड़ियां, मंजर ऐसा कि... लगा लंबा जाम
अमृतसर-पठानकोट नेशनल हाईवे पर बटाला के गांव गिलांवाली के पास ट्रैफिक डायवर्जन के...

2. लुधियाना के फ्लाई ओवर पर ओवरलोडेड ट्रक पलटा, सैकड़ों बोरी गेहूं ने मचाया तबाही का आलम (Video)
महानगर के सबसे व्यस्त माने जाने वाले भारत नगर चौक फ्लाई-ओवर पर आज सुबह उस समय ...

3. पंजाब के मौजूदा हालातों को लेकर सुखजिंदर रंधावा ने जताई चिंता, जानें क्या बोले
कांग्रेस के सीनियर नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पंजाब के मौजूदा हालात और भारत-पाकिस्तान ...

4. बठिंडा की महिला जेल के सुपरिटेंडेंट का निधन, बेटियों ने पंजाब सरकार से लगाई थी गुहार
बठिंडा की महिला जेल के सुपरीटेंडेंट रहे अरविंदर पाल सिंह भट्टी का निधन हो गया...

और ये भी पढ़े

5. Punjab: युद्ध नशे विरुद्ध मुहिम की खुली पोल! प्राइवेट पार्ट में चिट्टे का इंजेक्शन लगाते युवक की वीडियो वायरल
जाब में नशे की गंभीर स्थिति लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। पंजाब सरकार के युद्ध ...

6. हलवारा एयरपोर्ट को लेकर बड़ी अपडेट, फ्लाइट शुरू करने के लिए AAI व एयरफोर्स से मिली हरी झंडी
पी.एम. नरेंद्र मोदी द्वारा 1 फरवरी को उद्घाटन करने के बाद हलवारा एयरपोर्ट से फ्लाइट...

7. पंजाब में 'AAP' विधायकों को ही खतरा! MLA कुलवंत सिद्धू को धमकी मिलने के बाद अब...
महानगर में आम आदमी पार्टी के विधायकों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर हड़कंप मच ...

8. लुधियाना: स्कूल संचालक के परिवार को खत्म करने की चेतावनी, 'डॉनी बल' के एक कॉल ने उड़ाए होश
महानगर में एक बार फिर विदेशी नंबरों से रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकियां देने...

9. मोगा में प्रवासियों पर फायरिंग करने वाले शूटरों का एनकाउंटर
मोगा जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां 10 फरवरी को 2 प्रवासियों को गोलियां मारने वाले ...

10. Breaking : राधा स्वामी डेरा सत्संग ब्यास प्रबंधन ने लिया बड़ा फैसला
पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। हाल ही में राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख ...

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!