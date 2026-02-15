21 minutes ago
Punjab में आज : नेशनल हाईवे पर दहलाने वाला हादसा तो वहीं आप विधायक को मिली धमकी, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 15 Feb, 2026 05:04 PM
Breaking : राधा स्वामी डेरा सत्संग ब्यास प्रबंधन ने लिया बड़ा फैसला
1. अमृतसर-पठानकोट नेशनल हाईवे पर टकराई दर्जन गाड़ियां, मंजर ऐसा कि... लगा लंबा जाम
अमृतसर-पठानकोट नेशनल हाईवे पर बटाला के गांव गिलांवाली के पास ट्रैफिक डायवर्जन के...
2. लुधियाना के फ्लाई ओवर पर ओवरलोडेड ट्रक पलटा, सैकड़ों बोरी गेहूं ने मचाया तबाही का आलम (Video)
महानगर के सबसे व्यस्त माने जाने वाले भारत नगर चौक फ्लाई-ओवर पर आज सुबह उस समय ...
3. पंजाब के मौजूदा हालातों को लेकर सुखजिंदर रंधावा ने जताई चिंता, जानें क्या बोले
कांग्रेस के सीनियर नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पंजाब के मौजूदा हालात और भारत-पाकिस्तान ...
4. बठिंडा की महिला जेल के सुपरिटेंडेंट का निधन, बेटियों ने पंजाब सरकार से लगाई थी गुहार
बठिंडा की महिला जेल के सुपरीटेंडेंट रहे अरविंदर पाल सिंह भट्टी का निधन हो गया...
5. Punjab: युद्ध नशे विरुद्ध मुहिम की खुली पोल! प्राइवेट पार्ट में चिट्टे का इंजेक्शन लगाते युवक की वीडियो वायरल
जाब में नशे की गंभीर स्थिति लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। पंजाब सरकार के युद्ध ...
6. हलवारा एयरपोर्ट को लेकर बड़ी अपडेट, फ्लाइट शुरू करने के लिए AAI व एयरफोर्स से मिली हरी झंडी
पी.एम. नरेंद्र मोदी द्वारा 1 फरवरी को उद्घाटन करने के बाद हलवारा एयरपोर्ट से फ्लाइट...
7. पंजाब में 'AAP' विधायकों को ही खतरा! MLA कुलवंत सिद्धू को धमकी मिलने के बाद अब...
महानगर में आम आदमी पार्टी के विधायकों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर हड़कंप मच ...
8. लुधियाना: स्कूल संचालक के परिवार को खत्म करने की चेतावनी, 'डॉनी बल' के एक कॉल ने उड़ाए होश
महानगर में एक बार फिर विदेशी नंबरों से रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकियां देने...
9. मोगा में प्रवासियों पर फायरिंग करने वाले शूटरों का एनकाउंटर
मोगा जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां 10 फरवरी को 2 प्रवासियों को गोलियां मारने वाले ...
10. Breaking : राधा स्वामी डेरा सत्संग ब्यास प्रबंधन ने लिया बड़ा फैसला
पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। हाल ही में राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख ...
मेष राशिफल वालों आज आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का लोहा माना जाएगा और सफलता का एक नया अध्याय शुरू होगा।
वृष राशिफल वालों आज आपको अपनी पुरानी मेहनत का 'सुपर रिटर्न' मिल सकता है। धन के नए स्रोत खुलेंगे। पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा
मिथुन राशिफल वालों आज लंबे समय से अटके हुए काम आज पूरे होंगे। पदोन्नति या वेतन वृद्धि के संकेत हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है।
कर्क राशिफल वालों आज दफ्तर में आपको कोई बड़ा पद या जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
सिंह राशि वालों आज चारों तरफ से शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं। आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी। सेहत पर थोड़ा ध्यान...
कन्या राशि वालों आज आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा, जिससे आप कठिन काम भी आसानी से कर लेंगे। तरक्की का सुनहरा दौर शुरू हो रहा है।
तुला राशि वालों आज आपकी राशि में प्रेम और धन का सुंदर योग बन रहा है। लव लाइफ के लिए साल का सबसे अच्छा दिन हो सकता है। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
वृश्चिक राशि वालों आज रिश्तों के लिहाज से आज धैर्य रखने का दिन है। कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
धनु राशि वालों आज किस्मत आपके साथ है। व्यापार में कोई बड़ा लाभ हो सकता है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर...
मकर राशि वालों आज आपको थोड़ा अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन परिणाम सुखद होंगे। पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है। संयम से काम लें
कुम्भ राशि वालों सूर्य ग्रहण के प्रभाव या ग्रहों की स्थिति के कारण आपको मानसिक तनाव हो सकता है। आज शनि देव की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें।
मीन राशि वालों आज आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है। प्रेम संबंधों में गहराई आएगी। कला और साहित्य से जुड़े लोगों को बड़ा सम्मान मिल सकता है।
