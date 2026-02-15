पंजाब के मौजूदा हालातों को लेकर सुखजिंदर रंधावा ने जताई चिंता, जानें क्या बोले

कांग्रेस के सीनियर नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पंजाब के मौजूदा हालात और भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर कई अहम बयान दिए हैं।

चंडीगढ़: कांग्रेस के सीनियर नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पंजाब के मौजूदा हालात और भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर कई अहम बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब कांग्रेस पूरी तरह मजबूत है और सब कुछ ठीक चल रहा है। पंजाब के हालात पर चिंता जताते हुए रंधावा ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब में गैंगस्टरों का दबदबा बहुत बढ़ गया है। ड्रग्स के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ड्रग्स खुलेआम बिक रहे हैं और हाल ही में बॉर्डर से ड्रग्स जब्त किए गए हैं।

रंधावा ने इसके लिए न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने सवाल उठाया कि पंजाब और जम्मू-कश्मीर BSF के कंट्रोल में हैं, इसलिए पाकिस्तान से आने वाले ड्रग्स को रोकना भी भारत सरकार और BSF की बड़ी जिम्मेदारी है।

श्रीलंका में हो रहे भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बारे में एक सवाल के जवाब में रंधावा ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारे देश का दुश्मन है और उसके साथ दुश्मन जैसा ही बर्ताव होना चाहिए। उनके अनुसार, हमें पाकिस्तान के साथ कोई डील नहीं करनी चाहिए। रंधावा ने आगे कहा कि बॉर्डर पर रहने वाले लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान कैसे भारत के खिलाफ 'प्रॉक्सी वॉर' लड़ रहा है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here