अश्वनी शर्मा ने मौजूदा हालात पर जताई चिंता, बोले- पंजाब की खुशहाली के लिए भाजपा का साथ देने की जरूरत

चंडीगढ़: भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी प्रधान अश्वनी शर्मा ने पंजाब के मौजूदा हालात पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पंजाब, जो कभी अपनी बहादुरी और खुशहाली के लिए जाना जाता था, आज ड्रग्स और गैंगस्टरिज्म की चपेट में है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य का गौरव वापस लाने और इसे विकास की दौड़ में आगे ले जाने के लिए BJP की सोच से जुड़ना आज की सबसे बड़ी जरूरत है।

पंजाब में कानून नहीं, गैंगस्टर्स का राज

अश्वनी शर्मा ने राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि आज पंजाब में कानून का कोई डर नहीं है और यहां 'गैंगस्टर्स का राज' चल रहा है। उन्होंने कहा कि व्यापारी और आम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री पंजाब से बाहर जा रही है और राज्य की आर्थिकता चरमरा गई है। उन्होंने दावा किया कि आज पंजाब के लोग योगी आदित्यनाथ जैसे मजबूत राज्य की मांग कर रहे हैं ताकि कानून-व्यवस्था ठीक हो सके।

प्रधानमंत्री मोदी का पंजाब और सिख समुदाय के लिए प्यार

अश्वनी शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके दिल में पंजाब और सिखों के लिए बहुत सम्मान है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि श्री करतारपुर साहिब का कॉरिडोर खोलना, साहिबज़ादों की शहादत को 'वीर बल दिवस' के तौर पर दुनिया भर में पहचान दिलाना और 1984 के कत्लेआम के दोषियों को सजा दिलाना मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियां हैं। उन्होंने कहा कि BJP ने पंजाब में 35 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड करने और हेमकुंट साहिब के लिए रोपवे जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम करके विकास के प्रति अपना वादा दोहराया है।

गठबंधन सांप्रदायिक सद्भाव के लिए था

पुराने गठबंधन के बारे में बात करते हुए शर्मा ने साफ किया कि भाजपा के लिए पंजाब में गठबंधन सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि एक 'सामाजिक गठबंधन' था। उन्होंने कहा कि अटल जी और अडवाणी जी जैसे नेताओं की सोच थी कि बॉर्डर वाला राज्य होने के नाते पंजाब की शांति और हिंदू-सिख एकता को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उन्होंने आखिर में सभी से अपील की कि पंजाब को नशा-मुक्त और विकास वाला बनाने के लिए भाजपा का साथ दें।

