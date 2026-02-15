बठिंडा की महिला जेल के सुपरिटेंडेंट का निधन, बेटियों ने पंजाब सरकार से लगाई थी गुहार

ठिंडा की महिला जेल के सुपरीटेंडेंट रहे अरविंदर पाल सिंह भट्टी का निधन हो गया। गत डेढ़ माह से डीएमसी हॉस्पिटल में दाखिल थे।

लुधियाना (स्याल) : बठिंडा की महिला जेल के सुपरीटेंडेंट रहे अरविंदर पाल सिंह भट्टी का निधन हो गया। गत डेढ़ माह से डीएमसी हॉस्पिटल में दाखिल थे। और गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के चलते इलाज चल रहा था। बता दें। कि कुछ दिन पहले उनकी बेटियों द्वारा पंजाब सरकार से आर्थिक सहायता की गुहार भी लगाई गई थी।

