Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Punjab में आज : बिक्रम मजीठिया को मिली Bail तो वहीं डेरा ब्यास मुखी पर हरपाल चीमा का बड़ा बयान, पढ़ें Top 10

Punjab में आज : बिक्रम मजीठिया को मिली Bail तो वहीं डेरा ब्यास मुखी पर हरपाल चीमा का बड़ा बयान, पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 02 Feb, 2026 04:58 PM

breaking news punjab top 10 top 10

डेरा सचखंड बल्लां के संत और PM मोदी को महिला ने Video शेयर बोले अपशब्द, पुलिस ने किया गिरफ्तार

1. आम आदमी पार्टी को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने बिक्रम मजीठिया को दी जमानत
इस समय सबसे बड़ी खबर सामने आई है।  सुप्रीम कोर्ट ने आज बिक्रम मजीठिया को जमानत दे...

2. Big Breaking: जेल में बंद मजीठिया से मुलाकात के बाद डेरा ब्यास प्रमुख का बड़ा बयान
डेरा ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने नाभा जेल में बंद वरिष्ठ अकाली नेता ...

3. बिक्रम मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से बेल, अकाली दल ने कहा—संविधान और न्याय की जीत (Watch Video)
माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने शिरोमणि अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री एस. बिक्रम ...

4. डेरा सचखंड बल्लां के संत और PM मोदी को महिला ने Video शेयर बोले अपशब्द, पुलिस ने किया गिरफ्तार
जालंधर से एक विवादित मामला सामने आया है, जहां डेरा सच्चखंड बल्लां के संत और प्रधानमंत्री ...

और ये भी पढ़े

5. "पंजाब में नशा बेचने वाला मजीठिया बाबा जी का रिश्तेदार", डेरा ब्यास प्रमुख बारे हरपाल चीमा का बड़ा बयान
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने डेरा ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर ढिल्लों को लेकर बड़ा ...

6. Punjab: कानूनगो की नायब तहसीलदार के पद पर Promotion, पढ़ें पूरी लिस्ट
पंजाब सरकार ने पंजाब नायब तहसीलदार (ग्रुप-बी) सेवा नियम, 2019 के नियम-6 के तहत बड़ा...

7. चरणजीत चन्नी करवाएंगे नवजोत कौर सिद्धू का मसला हल! बोले-फोन पर की बातचीत
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी का कहना है कि वह बातचीत से ...

8. 5 फरवरी को लेकर किसानों का बड़ा ऐलान, पंजाब सरकार के खिलाफ होगा जबरदस्त प्रदर्शन
लोगों के लिए बेहद ही खास खबर सामने आई है। दरअसल, किसानों ने एक बार फिर ...

9. सुखबीर बादल का हमला, आम आदमी पार्टी की नाकामी की वजह से पंजाब को बजट में कुछ नहीं मिला
मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी सरकार की राज्य के हकों की सही तरीके ...

10. पंजाब और हरियाणा में शीत लहर जारी, बठिंडा 6.2 डिग्री के साथ सबसे ठंडा
पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में सोमवार को भी ठंड का असर देखने को मिला ...

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!