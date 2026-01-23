Punjab में आज : स्कूलों व कॉलेज को मिली धमकी तो वहीं मौसम विभाग की चेतावनी, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 23 Jan, 2026 05:02 PM
1. पंजाब पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल! इन 4 अफसरों के किए गए तबादले
पुलिस विभाग के सब-डिवीजन सुलतानपुर लोधी के अंतर्गत आने वाले चार पुलिस थानों के ...
2. Breaking : स्कूलों के बाद अब कॉलेज को मिली बम से उड़ाने की धमकी
स्कूलों को बम की धमकी मिलने के बाद अब पठानकोट के एक कॉलेज को भी बम की धमकी ...
3. मीडिया की आवाज दबाने के विरोध में किसानों ने 26 जनवरी को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान, पढ़ें...
संयुक्त किसान मोर्चा ने पंजाब सरकार की ओर से बैठक में मीडिया की आवाज बंद करवाने ...
4. Maa Vaishno Devi की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए Good News, आई नई Update
भारी बारिश और बर्फबारी के चलते Katra में मां वैष्णो देवी की यात्रा को एहतियातन कुछ ...
5. पंजाब में भारी बारिश के साथ गिरे ओले, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी
पंजाब में गुरुवार रात से लगातार बारिश का दौर जारी है। जालंधर और फाजिल्का जिले के अबोहर...
6. Chandigarh में बारिश बनी आफत, मकान की छत गिरने से 3 बच्चे मलबे में दबे
चंडीगढ़ और उसके आस-पास के इलाकों में कल रात से भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं...
7. Atishi Video Case: पंजाब पुलिस की अधूरी रिपोर्ट पर दिल्ली विधानसभा नाराज, अब 28 जनवरी तक इंतजार
दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने जालंधर पुलिस कमिश्नरेट में दर्ज एक एफआईआर को लेकर ...
8. गणतंत्र दिवस के मद्देनजर शहर में सुरक्षा अलर्ट, सुबह 7 से शाम 5 बजे तक लगी सख्त पाबंदी
जिला मजिस्ट्रेट विराज एस. तिड़के ने पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914 की धारा 54 के ...
9. कोहरे की चुनौती से निपटने के लिए रेल मंडल तैयार, Alert मोड पर लोको पायलट
कोहरे और धुंध के मौसम को देखते हुए लोको पायलट अलर्ट पर हैं। उत्तर रेलवे के फिरोजपुर रेल ...
10. गुरदासपुर के निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस मौके पर, सर्च ऑपरेशन जारी
गुरदासपुर में एक बार फिर बम धमकी से हड़कंप मच गया है। हाल ही में डीसी कार्यालय को बम ...
