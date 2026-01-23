Main Menu

  • कोहरे की चुनौती से निपटने के लिए रेल मंडल तैयार, Alert मोड पर लोको पायलट

Edited By Kamini,Updated: 23 Jan, 2026 04:47 PM

railway board ready to tackle challenge of fog

कोहरे और धुंध के मौसम को देखते हुए लोको पायलट अलर्ट पर हैं।

जैतो (रघुनंदन पराशर ): कोहरे और धुंध के मौसम को देखते हुए लोको पायलट अलर्ट पर हैं। उत्तर रेलवे के फिरोजपुर रेल मंडल द्वारा शुक्रवार को जारी प्रैस विज्ञप्ति में बताया कि फिरोजपुर मंडल द्वारा शीतकालीन मौसम में कोहरे (धुंध) चुनौती को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित रेल संचालन हेतु लोको पायलटों, ट्रेन मैनेजरों (गार्डों) एवं स्टेशन स्टाफ के द्वारा व्यापक सावधानी बरती जा रही है, ताकि ट्रेन परिचालन सुरक्षित, सुचारू रूप से बना रहे। 

धुंध में सिग्नलों की दृश्यता कम होने के कारण लोको पायलट ट्रेनों की गति नियंत्रित करके ट्रेन चलाते है। रेलवे द्वारा लोको पायलटों को फॉग पास डिवाइस उपलब्ध कराई गई है, जिससे लोको कैब में आने वाले सिग्नलों की सही दूरी की जानकारी मिल सके। प्रत्येक ट्रेन के अंतिम कोच पर लाल टेल लैंप लगाए गए है, ताकि पीछे से आने वाली ट्रेनों को स्पष्ट चेतावनी मिल सके। स्टेशनों, लेवल क्रॉसिंग गेट और संकेत स्थलों पर ल्युमिनस पेंट एवं चमकदार पट्टियां लगाई गई हैं, जिससे कम दृश्यता की स्थिति में भी संकेत स्पष्ट दिखाई दें। परिचालन संबंधी सभी कर्मचारियों को प्रत्येक स्टेशन पर विशेष सतर्कता बरतने, सिग्नलों की स्थिति की पूर्व जानकारी रखने तथा नियंत्रण कक्ष को नियमित रूप से सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। 

साथ ही, मंडल के अधिकारियों द्वारा फुटप्लेट निरीक्षण के माध्यम से सतत निगरानी भी की जा रही है। भारतीय रेलवे यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सजग मानव संसाधन, तकनीक और सुदृढ़ कार्य प्रणाली के माध्यम से शीतकालीन कोहरे के दौरान भी रेलयात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहे। मंडल में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन हो। मंडल रेल प्रबंधक श्री संजीव कुमार ने सर्दी के मौसम के दौरान एवं ट्रनों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कहा कि फिरोजपुर मंडल के सभी कर्मचारियों द्वारा सुरक्षित एवं संरक्षित ट्रेन संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

