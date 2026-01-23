Main Menu

  गुरदासपुर के निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस मौके पर, सर्च ऑपरेशन जारी

Edited By Vatika,Updated: 23 Jan, 2026 11:49 AM

गुरदासपुर (विनोद, हरजिंदर सिंह गोराया):  गुरदासपुर में एक बार फिर बम धमकी से हड़कंप मच गया है। हाल ही में डीसी कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जो पुलिस जांच के बाद फर्जी साबित हुई थी। अब एक बार फिर जिले के कलानौर रोड स्थित एक निजी स्कूल, जीया लाल मित्तल डी.ए.वी. स्कूल, गुरदासपुर पब्लिक स्कूल तथा ट्रिनिटी पब्लिक स्कूल को ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है।

ई-मेल में लिखा गया है कि दोपहर 1 बजे तक स्कूल को बम से उड़ा दिया जाएगा। धमकी मिलने के तुरंत बाद स्कूल प्रबंधन ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल की छुट्टी कर दी और सभी छात्रों को सुरक्षित रूप से उनके घर भेजा गया।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बम निरोधक दस्ता और अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी जांच में जुटी हुई हैं। पुलिस द्वारा हर पहलू से मामले की गहनता से जांच की जा रही है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में बताई जा रही है, जबकि पुलिस धमकी भरी ई-मेल भेजने वाले की पहचान और उसके मकसद का पता लगाने में जुटी हुई है।

