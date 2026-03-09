Main Menu

  • Punjab में आज : 'आप' नेता ने दिया इस्तीफा! तो वहीं रिश्वता लेता पुलिस अधिकारी गिरफ्तार, पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 09 Mar, 2026 05:05 PM

Punjab: भाई बहन का एक ही चिता पर हुआ संस्कार, मंजर देख नम हुई हर आंख

1. Breaking : आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, इस नेता ने पार्टी से दिया इस्तीफा
पंजाब में बजट सेशन के दौरान चंडीगढ़ में अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे कर्मचारियों पर...

2. Punjab: भाई बहन का एक ही चिता पर हुआ संस्कार, मंजर देख नम हुई हर आंख
बीते दिन स्थानीय शहर की डीएसपी वाली गली में रहने वाले दो सगे भाई-बहन की ...

3. सुखबीर बादल ने CM भगवंत मान पर साधा निशाना, जानें क्या दिया बयान
यहां शिरोमणि अकाली दल की 'पंजाब बचाओ रैली' के दौरान सुरिंदर सिंह भूलेवाल...

4. पुलिस एनकाउंटर में मारे गए रणजीत सिंह का आज अंतिम संस्कार, जल्द बनेगी संघर्ष की अगली रूपरेखा
पुलिस एनकाउंटर में मारे गए रणजीत सिंह का आज अंतिम संस्कार कर दिया...

5. विधानसभा के बाहर पंजाब सरकार पर बरसे प्रताप सिंह बाजवा, पढ़ें क्या कहा
पंजाब विधानसभा में ‘आप’ सरकार को नशे, माइनिंग और गैंगस्टरवाद के मुद्दों पर घेरने...

6. बिजली बिल भरने को लेकर नया पंगा, संपर्क सेंटर पर भी नहीं हो पा रही पेमेंट, CPDL के फैसले ने ...
बिजली डिस्ट्रीब्यूशन निजी कंपनी के हाथ में आने के एक साल बाद खपतकारों को ...

7. पंजाब विधानसभा में नशे और माइनिंग के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा, कांग्रेस ने किया वॉकआउट
पंजाब विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान राज्यपाल के भाषण पर बहस...

8. 1 अप्रैल से बड़ा झटका! 20 लाख से ज्यादा लोगों को नहीं मिलेगा फ्री अनाज
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ के तहत राशन डिपुओ से फ्री गेहूं का लाभ लेने ...

9. जालंधर में विजिलेंस का Action, पुलिस अधिकारी रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार
जालंधर में विजिलेंस टीम ने भ्रष्टाचार के आरोप में एक पुलिस अधिकारी को रंगे हाथों ...

10. पंजाब यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज, पढ़ें क्या है पूरा मामला
पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) में उस समय हंगामा हो गया जब सिख इतिहास से जुड़े एक ...

