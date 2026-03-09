बिजली बिल भरने को लेकर नया पंगा, संपर्क सेंटर पर भी नहीं हो पा रही पेमेंट, CPDL के फैसले ने ...

बिजली डिस्ट्रीब्यूशन निजी कंपनी के हाथ में आने के एक साल बाद खपतकारों को दिक्कतें आने लगी हैं। बिजली बिल दो महीने के बजाय महीने के हिसाब से देने के फैसले ने खपतकारों को कन्फ्यूज कर दिया है।

चंडीगढ़ (रोहल): बिजली डिस्ट्रीब्यूशन निजी कंपनी के हाथ में आने के एक साल बाद खपतकारों को दिक्कतें आने लगी हैं। बिजली बिल दो महीने के बजाय महीने के हिसाब से देने के फैसले ने खपतकारों को कन्फ्यूज कर दिया है। यह कन्फ्यूजन बिजली बिल पेमेंट को लेकर पैदा हुआ है। बिजली बिल बांटने से लेकर पेमेंट तक का प्रोसेस खपतकारों के लिए कई लेवल पर काफी मुश्किल हो गया है। जनवरी से महीने की बिलिंग शुरू होने के बाद कई जगहों पर बिल नहीं आए हैं। जिनके बिल आए हैं, वे बिल जमा करने के लिए अपने पुराने संपर्क सेंटर या ई-संपर्क प्लेटफॉर्म पर जाकर बिल नहीं दे पा रहे हैं। संपर्क सेंटर या ई-संपर्क पर ऑनलाइन बिल पेमेंट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों जगहों पर खपतकारों का डेटा अपडेट नहीं है।

बिल कैसे जमा करें, कंपनी ने डेटा नहीं भेजा

शहर में बिजली के निजीकरण से पहले सभी बिजली खपतकार संपर्क सेंटर या ई-संपर्क प्लेटफॉर्म पर जाकर ऑनलाइन बिजली बिल जमा करते थे। पिछले साल फरवरी से पूरे शहर में बिजली बांटने का काम चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (CPDL) के पास आने के बाद, सितंबर से इसकी वेबसाइट पर ऑनलाइन बिल भरने का ऑप्शन दिया गया था। इस ऑप्शन के बाद भी 95 फीसदी खपतकार अभी भी संपर्क सेंटर या ई-संपर्क पर ऑनलाइन बिल भर रहे हैं। अब जब हर महीने बिल आने लगे हैं, तो खपतकारो जब ऑनलाइन पेमेंट के लिए ई-संपर्क सेंटर या ई-संपर्क ऐप पर गए, तो ज्यादातर खपतकार दोनों जगहों पर अपने बिल नहीं भर पाए। वे संपर्क सेंटर पर अपने बिल नहीं भर पाए। संपर्क सेंटर पर बिल जमा करने वाले कंज्यूमर को बताया गया कि C.P.D.L. ने कंज्यूमर के बिल का अपडेटेड डेटा नहीं भेजा है। ई-संपर्क ऐप पर भी सभी खपतकारों का अपडेटेड डेटा न होने की वजह से बिल नहीं भर पा रहे हैं। इस तरह दोनों जगहों पर बिल जमा न होने की वजह से कंज्यूमर के पास CPDL की वेबसाइट पर ही बिल जमा करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है।

CPDL की वेबसाइट भी उलझाने वाली

अभी तक जो लोग संपर्क सेंटर जाकर बिल जमा करते थे, उन्हें कंपनी की वेबसाइट पर बिल जमा करने के लिए मुश्किल प्रोसेस का सामना करना पड़ता है। असल में, जो लोग इंटरनेट फ्रेंडली नहीं हैं, उन्हें यहां बिल भरने के लिए अपना नाम, फोन नंबर और मेल ID देने के बाद मेल ID भरनी होगी, लेकिन जिन कंज्यूमर्स के पास मेल ID नहीं है, वे यहां बिल नहीं भर पाएंगे। उन्हें मेल ID बनाकर कैप्चा भरना होगा, जो एक आम नेट यूजर के लिए मेल ID डालने के बाद मुश्किल होता है। इस मुश्किल प्रोसेस के बाद खपतकार को आगे बढ़कर अपनी कंज्यूमर ID भरनी होती है, लेकिन सभी खपतकार की नई कंज्यूमर ID बनने के बाद लोग यहां भी अपने बिल नहीं भर पाएंगे, क्योंकि बिल न मिलने की वजह से उन्हें नई ID का पता नहीं है।

सभी खपतकारों को बिल भी नहीं मिल रहे

जब जनवरी से महीने के बिल आने शुरू हुए थे, तो उम्मीद थी कि लोगों को दो महीने के बिल मिलने के पैसे के बोझ से राहत मिलेगी, लेकिन यह सिस्टम भी सभी खपतकारों को पूरी राहत नहीं दे रहा है। मंथली बिल आने शुरू होने के बाद सभी खपतकारों को रेगुलर बिल नहीं मिल रहे हैं। वहीं, जिन कंज्यूमर्स को सभी खपतकारों की नई ID बनने के बाद भी बिल नहीं मिले हैं, वे बिल जमा करने के एकमात्र ऑप्शन CPDL की वेबसाइट पर भी अपना बिल का भुगतान करने में असमर्थ है, क्योंकि वहां कंज्यूमर ID भरना जरूरी है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here