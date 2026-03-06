Main Menu

Punjab में आज : युवती ने घेरा AAP MLA! तो वहीं इन टीचरों की प्रमोशन पर..., पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 06 Mar, 2026 05:05 PM

पंजाब में सरपंच ह/त्या मामले में Twist, लड़की ने चिल्ला-चिल्ला कर AAP MLA पर लगाए गंभीर आरोप

1. गुरदासपुर एनकाउंटर मामला : High Court ने पंजाब सरकार को जारी किया नोटिस
पंजाब के गुरदासपुर में 25 फरवरी को हुए रणजीत सिंह एनकाउंटर मामले में पंजाब एंड हरियाणा ...

2. 'क्या आम आदमी पार्टी के लिए कानून अलग है'? सरपंच ह/त्या मामले में मजीठिया के मुख्यमंत्री से तीखे सवाल
मोगा जिले के पट्टो हीरा सिंह गांव में दिनदहाड़े सरपंच हरविंदर सिंह हैप्पी की बेरहमी से हुई हत्या ...

3. इन टीचरों की तरक्की पर लटकी तलवार! पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने लिया सख्त फैसला
पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग अब कॉमर्स लेक्चरर की सीनियरिटी लिस्ट में कमियों की वजह से करीब...

4. पंजाब में सरपंच ह/त्या मामले में Twist, लड़की ने चिल्ला-चिल्ला कर AAP MLA पर लगाए गंभीर आरोप
मोगा के बाघा पुराना में हत्या किए गए सरपंच हरपिंदर सिंह उर्फ हैप्पी के मामले में नया मोड़ सामने...

5. Big News : पंजाब विधानसभा की कार्यवाही 8 मार्च तक मुल्तवी
पंजाब विधानसभा का बजट सेशन रविवार, 8 मार्च को सुबह 10 बजे तक के लिए टाल दिया गया...

6. Punjab: फॉर्च्यूनर में आए शूटरों ने Thar में बैठे सरपंच को गोलियों से भूना, पुलिस ने सील किया इलाका
मोगा जिले के कस्बा बाघापुराना में दिन-दहाड़े गोलीबारी की सनसनीखेज घटना सामने आई है...

7. बाजवा का बड़ा दावा- इन AAP नेताओं ने गवर्नर के भाषण का किया 'बायकॉट', सदन से आए बाहर
पंजाब विधानसभा का बजट सेशन शुरू होते ही हंगामा हो गया है। गवर्नर गुलाब चंद कटारिया के ...

8. बठिंडा में किसानों का बड़ा रोष प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर
पुलिस प्रशासन की ओर से गत दिनों गांव जियौंद में किसानों पर किए गए जब्र के विरोध में चार दर्जन ...

9. रिटायर्ड ASI बाबा विवादों में, महिला बोली- झाड़-फूंक के बहाने... चौंकाने वाला है मामला
अमृतसर के घन्नूपुर काले इलाके में स्थित एक डेरे से जुड़े बाबा पर गंभीर आरोप लगने के बाद ...

10. Gold-Silver Rate: सोना-चांदी के नए दाम जारी, यहां देखें शहर के ताजा Rates
जालंधर सराफा एसोसिएशन ने शुक्रवार को सोना और चांदी के नए भाव जारी कर दिए हैं। जारी ताजा...

