'क्या आम आदमी पार्टी के लिए कानून अलग है'? सरपंच ह/त्या मामले में मजीठिया के मुख्यमंत्री से तीखे सवाल

Edited By Kamini,Updated: 06 Mar, 2026 04:08 PM
मोगा जिले के पट्टो हीरा सिंह गांव में दिनदहाड़े सरपंच हरविंदर सिंह हैप्पी की बेरहमी से हुई हत्या ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है।
पंजाब डेस्क: मोगा जिले के पट्टो हीरा सिंह गांव में दिनदहाड़े सरपंच हरविंदर सिंह हैप्पी की बेरहमी से हुई हत्या ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। हत्या के बाद सामने आई लड़की के वीडियो ने एक नई चर्चा छेड़ दी है। इसे लेकर पंजाब सरकार कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर निशाना साधा है।
मजीठिया द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो का हवाला देते हुए बताया गया है कि एक लड़की सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के MLA अमृतपाल सिंह सुखानंद और उनके करीबियों का नाम हत्या में शामिल होने के तौर पर ले रही है। मजीठिया ने खुलासा किया कि सेंट्रल एजेंसियों ने हमले के बारे में पहले ही जानकारी दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद सरपंच को पूरी सुरक्षा नहीं दी गई। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान और एड हॉक DGP से सवाल करते हुए पूछा कि क्या अब सत्ताधारी पार्टी के MLA के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? मजीठिया ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं और आम नागरिक के लिए कानून के मानक अलग-अलग हैं?
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here