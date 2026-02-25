Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Vatika,Updated: 25 Feb, 2026 01:04 PM

punjab top 5

जाब और चंडीगढ़ में रोजाना तेज धूप निकलने से तापमान बढ़ रहा है और मौसम शु...

1) Court के दखल के बाद पंजाब में DGP बदले जाने की तैयारी, मांगा गया पैनल|
सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने पंजाब सरकार 

2) बिजली बिल न भरने वालों के लिए बड़ी खबर, नहीं मिलेगी कोई राहत, पावरकॉम ने...|
बिजली बिल न भरने वाले कंज्यूमर्स के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए पावरकॉम ने एक खास मुहिम शुरू 


3) 2 मार्च तक पंजाब में होगी बारिश या नहीं, पढ़ें कैसा रहने वाला है मौसम का हाल
 पंजाब और चंडीगढ़ में रोजाना तेज धूप निकलने से तापमान बढ़ रहा है और मौसम शु...

4) पंजाब पुलिस के 13 अफसरों को 'कारण बताओ' नोटिस जारी, जानें पूरा मामला
म हानगर में कानून के रखवालों की लापरवाही अब उन पर ही भारी पड़ती नजर आ रही है..

5) तरनतारन सरपंच हत्याकांड: दो मुख्य आरोपियों का Encounter, पुलिस कार्रवाई में घायल
आम आदमी पार्टी के सरपंच हरबरिंदर सिंह की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई..

 

 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!