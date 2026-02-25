51 minutes ago
1 hour ago
3 hours ago
5 hours ago
6 hours ago
17 hours ago
18 hours ago
19 hours ago
20 hours ago
21 hours ago
1 day ago
2 days ago
3 days ago
Wednesday
Main Menu
धर्म/कुंडली टीवी
नारी
Photos
Videos
हिमाचल प्रदेश
पंजाब
हरियाणा
उत्तर प्रदेश
Breaking
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 25 Feb, 2026 01:04 PM
जाब और चंडीगढ़ में रोजाना तेज धूप निकलने से तापमान बढ़ रहा है और मौसम शु...
1) Court के दखल के बाद पंजाब में DGP बदले जाने की तैयारी, मांगा गया पैनल|
सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने पंजाब सरकार
2) बिजली बिल न भरने वालों के लिए बड़ी खबर, नहीं मिलेगी कोई राहत, पावरकॉम ने...|
बिजली बिल न भरने वाले कंज्यूमर्स के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए पावरकॉम ने एक खास मुहिम शुरू
3) 2 मार्च तक पंजाब में होगी बारिश या नहीं, पढ़ें कैसा रहने वाला है मौसम का हाल
पंजाब और चंडीगढ़ में रोजाना तेज धूप निकलने से तापमान बढ़ रहा है और मौसम शु...
4) पंजाब पुलिस के 13 अफसरों को 'कारण बताओ' नोटिस जारी, जानें पूरा मामला
म हानगर में कानून के रखवालों की लापरवाही अब उन पर ही भारी पड़ती नजर आ रही है..
5) तरनतारन सरपंच हत्याकांड: दो मुख्य आरोपियों का Encounter, पुलिस कार्रवाई में घायल
आम आदमी पार्टी के सरपंच हरबरिंदर सिंह की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई..
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top 5 : राधा स्वामी डेरा सत्संग ब्यास के बड़े फैसले सहित पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab में आज : जानें मौसम का हाल तो वहीं परीक्षाएं होने से पहले बड़ी अपडेट, पढ़ें Top
Punjab में आज : हेरोइन की बड़ी खेप बरामद तो वहीं मौसम को लेकर Latest Update, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : धरने पर बैठा मूसेवाला का परिवार तो वहीं हड़ताल का ऐलान, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : गर्वनर के साथ नजर आए डेरा ब्यास प्रमुख तो वहीं राजनीति में नया बवाल, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : Jyoti Nooran के पति ने खोले चौंकाने वाले राज तो वहीं Weather Update, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : नेशनल हाईवे पर दहलाने वाला हादसा तो वहीं आप विधायक को मिली धमकी, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : खैहरा की CM मान को सीधी चुनौती तो वहीं मटर खाने से युवती की मौ;त, पढ़ें Top 10
USD $
25/02/2026 14:30 IST
CAD $
AUD $
EUR €
NZD $
AED د.إ
GBP £
Bitcoin
Ethereum
Tether
BNB
USD Coin
XRP
Terra
Solana
मेष राशि वालों आज का दिन ऊर्जा से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके साहस की सराहना होगी और तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे।
वृष राशि वालों के लिए आज का दिन धैर्य रखने का है। ऑफिस में काम का बोझ बढ़ सकता है लेकिन शाम तक स्थितियां सुधर जाएंगी।
मिथुन राशि वालों आपकी बातचीत करने की कला आज आपको कोई बड़ी डील दिला सकती है। निवेश के लिए दिन अच्छा है।
कर्क राशि वालों आज अपनी सिक्स्थ सेंस या अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। परिवार में कोई मांगलिक कार्य होने के योग हैं।
सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन राजसी सुख देने वाला है। समाज में मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी और नेतृत्व का अवसर मिलेगा।
कन्या राशि वालों आज का दिन मिला-जुला रहेगा। काम के सिलसिले में छोटी यात्रा करनी पड़ सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखें।
तुला राशि वालों के लिए आज सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। अटके हुए कानूनी काम पूरे हो सकते हैं।
वृश्चिक राशि वालों आज आप काफी भावुक महसूस कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, अपनी योजनाएं साझा न करें।
धनु राशि वालों के लिए आज भाग्य का सितारा बुलंद है। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिल सकती है।
मकर राशि वालों संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझ सकते हैं। कड़ी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। ऑफिस में सीनियर आपकी मदद करेंगे।
कुंभ राशि वालों आज नए विचार और नई योजनाएं आपके मन में आएंगी। रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है।
मीन राशि वालों के लिए आज का दिन आध्यात्मिक और शांतिपूर्ण रहेगा। धन के मामले में दिन शुभ है, अचानक लाभ के योग हैं।
Be on the top of everything happening around the world.
Try Punjab Kesari E-Paper Premium Service.
फीडबैक दें
Thoughts
Jokes