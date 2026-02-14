12 minutes ago
Breaking
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 14 Feb, 2026 01:00 PM
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रस्तावित यूरोप यात्रा को लेकर एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार..
1) शादी में बिक्रम मजीठिया ने लगाए ठुमके, स्वागत में उड़े 100-100 के नोट और Dollar
पंजाब की राजनीति के चर्चित चेहरे और शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने अमृतसर में एक ...
2) अमृतसर एयरपोर्ट पर हड़कंप, फ्लाइट से उतरे यात्री की तलाशी लेते ही उड़े होश
अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभा..
3) लुधियाना में AAP विधायक को झटका, BJP काउंसलरों के पतियों को अदालत से जमानत
दक्षिणी विधानसभा हलके में दर्ज साइबर एक्ट के मामले में उस समय बड़ा मोड़ आ गया..
4) बसों में सफर करने वालों को राहत, PM मोदी आज देंगे चंडीगढ़ वासियों को तोहफा
चंडीगढ़ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने के लिए शनिवार से 25 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू होने ..
5) होटल व टिकट-बुकिंग के बावजूद क्यों टल गई CM भगवंत मान की यूरोप यात्रा, पढ़ें खास खबर
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रस्तावित यूरोप यात्रा को लेकर एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार..
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab में आज : Lucky मर्डर केस में नया मोड़ तो वहीं PSTET-2 को लेकर जरूरी खबर, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : बिक्रम मजीठिया को मिली Bail तो वहीं डेरा ब्यास मुखी पर हरपाल चीमा का बड़ा बयान,...
Punjab में आज : हेरोइन की बड़ी खेप बरामद तो वहीं मौसम को लेकर Latest Update, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : धरने पर बैठा मूसेवाला का परिवार तो वहीं हड़ताल का ऐलान, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : क्लास में बैठी छात्रा को युवक ने मारी गोली तो वहीं पार्टी ने मजीठिया को सौंपी अहम...
Punjab में आज : गर्वनर के साथ नजर आए डेरा ब्यास प्रमुख तो वहीं राजनीति में नया बवाल, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : Jyoti Nooran के पति ने खोले चौंकाने वाले राज तो वहीं Weather Update, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : सियासी तूफान तो वहीं जेल से बाहर आते ही बिक्रम मजीठिया ने की पंजाब केसरी’ ग्रुप पर...
Punjab : 3 IAS व 1 PCS अधिकारी का तबादला, Read List
Punjab: DSP रैंक के अधिकारियों के तबादले, पढ़ें List
मेष राशिफल वालों आज आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का लोहा माना जाएगा और सफलता का एक नया अध्याय शुरू होगा।
वृष राशिफल वालों आज आपको अपनी पुरानी मेहनत का 'सुपर रिटर्न' मिल सकता है। धन के नए स्रोत खुलेंगे। पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा
मिथुन राशिफल वालों आज लंबे समय से अटके हुए काम आज पूरे होंगे। पदोन्नति या वेतन वृद्धि के संकेत हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है।
कर्क राशिफल वालों आज दफ्तर में आपको कोई बड़ा पद या जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
सिंह राशि वालों आज चारों तरफ से शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं। आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी। सेहत पर थोड़ा ध्यान...
कन्या राशि वालों आज आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा, जिससे आप कठिन काम भी आसानी से कर लेंगे। तरक्की का सुनहरा दौर शुरू हो रहा है।
तुला राशि वालों आज आपकी राशि में प्रेम और धन का सुंदर योग बन रहा है। लव लाइफ के लिए साल का सबसे अच्छा दिन हो सकता है। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
वृश्चिक राशि वालों आज रिश्तों के लिहाज से आज धैर्य रखने का दिन है। कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
धनु राशि वालों आज किस्मत आपके साथ है। व्यापार में कोई बड़ा लाभ हो सकता है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर...
मकर राशि वालों आज आपको थोड़ा अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन परिणाम सुखद होंगे। पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है। संयम से काम लें
कुम्भ राशि वालों सूर्य ग्रहण के प्रभाव या ग्रहों की स्थिति के कारण आपको मानसिक तनाव हो सकता है। आज शनि देव की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें।
मीन राशि वालों आज आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है। प्रेम संबंधों में गहराई आएगी। कला और साहित्य से जुड़े लोगों को बड़ा सम्मान मिल सकता है।
