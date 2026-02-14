Main Menu

  • Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Vatika,Updated: 14 Feb, 2026 01:00 PM

punjab top5

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रस्तावित यूरोप यात्रा को लेकर एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार..

1) शादी में बिक्रम मजीठिया ने लगाए ठुमके, स्वागत में उड़े 100-100 के नोट और Dollar
पंजाब की राजनीति के चर्चित चेहरे और शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने अमृतसर में एक ...

2) अमृतसर एयरपोर्ट पर हड़कंप, फ्लाइट से उतरे यात्री की तलाशी लेते ही उड़े होश
अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभा..

3)  लुधियाना में AAP विधायक को झटका, BJP काउंसलरों के पतियों को अदालत से जमानत
दक्षिणी विधानसभा हलके में दर्ज साइबर एक्ट के मामले में उस समय बड़ा मोड़ आ गया..

4) बसों में सफर करने वालों को राहत, PM मोदी आज देंगे चंडीगढ़ वासियों को तोहफा
 चंडीगढ़ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने के लिए शनिवार से 25 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू होने ..

5) होटल व टिकट-बुकिंग के बावजूद क्यों टल गई CM भगवंत मान की यूरोप यात्रा, पढ़ें खास खबर
 पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रस्तावित यूरोप यात्रा को लेकर एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार..

