Punjab में आज : Lucky मर्डर केस में नया मोड़ तो वहीं PSTET-2 को लेकर जरूरी खबर, पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 07 Feb, 2026 04:58 PM

1. राष्ट्रपति के पास पहुंचा 'पंजाब केसरी' पर GST रेड का मामला
जाब केसरी ग्रुप पर GST रेड का मामला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक पहुंच गया है ...

2. पंजाब में फिर चली गोलियां, मंदिर से लौट रही महिला की ह+त्या
पंजाब में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शुक्रवार ...

3. श्री गुरु नानक देव जी पर टिप्पणी का मामला, श्री अकाल तख्त में गुरजंट सिंह तलब
हाल ही में एक गुरमत समागम के दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में श्री गुरु ...

4. बिक्रम मजीठिया का आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला, बोले- पंजाब के पानी पर दिल्ली से फैसले!
शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता बिक्रम मजीठिया की आज मोहाली कोर्ट में पेशी...

5. राहुल गांधी की टिप्पणी पर ग्रेवाल का तीखा प्रहार, बोले— कांग्रेस की सोच फिर हुई बेनकाब
भाजपा के राष्ट्रीय नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सुखमिंदरपाल सिंह ग्रेवाल (भूखड़ी कलां) ...

6. खैहरा ने घेरी AAP, कहा-कच्चे कर्मचारियों पर स्टेट डेवल्पमेंट टैक्स लगा कर सरकार भर रही सरकारी खजाना
कांग्रेस नेता और भुलत्थ विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने पंजाब में आम ...

7. Lucky Oberoi हत्याकांड को लेकर नया खुलासा, नौकर ही निकला कातिल!  पूरी कहानी जान रह जाएंगे दंग
जालंधर में लक्की ओबरॉय हत्याकांड से जुड़े नए सुराग सामने आए हैं। जांच के दौरान ...

8. पंजाब में Double murder, मामूली विवाद ने लिया भयानक रूप, इलाके में दहशत
पंजाब में वारदातें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसी बीच डबल मर्डर होने की ...

9. शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, PSTET-2 को लेकर जारी किए नए आदेश
पंजाब में मास्टर कैडर के पदों पर प्रमोशन को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है...

10. पाकिस्तान से गुब्बारे सहित उड़कर आए बैनर ने अमृतसर में मचाई हलचल, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट
पाकिस्तान से तेज हवाओं के साथ उड़ कर आए गुब्बारे और उनके साथ आया संदिग्ध बैनर...

